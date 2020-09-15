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التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم

الجزائر- أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه تم التكفل بانشغالات كل المؤسسات المصغرة ودراسة ملفات أصحابها "حالة بحالة" في اطار مرافقة هذه الشريحة.

وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء تشاوري بمقر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, جمعه بممثلي الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالمؤسسات المصغرة والمقاولاتية, أوضح الوزير المنتدب أنه "تم التكفل بانشغالات كل المؤسسات المصغرة ودراسة ملفات الشباب أصحاب هذه المؤسسات حالة بحالة", وذلك في اطار مرافقتهم بغية تمكينهم من مواصلة نشاطهم.

ولدى تطرقه الى بعض انشغالات هؤلاء الشباب, أشار السيد ضيافات الى المطالب المتعلقة بإعادة الجدولة في تسديد الديون بالنسبة للمؤسسات التي تواجه صعوبات, مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الطلبات المطروحة.

وأشار في نفس السياق الى أن اعادة الجدولة "لا يعني مسح ديون أصحاب المشاريع الذين استفادوا من القروض لإنشاء مؤسساتهم المصغرة", مبرزا أنه سيتم "اتخاذ اجراءات خاصة لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة في حال وفاة صاحب المؤسسة أو اصابته بعجز  أو تعرض المؤسسة المصغرة لكوارث طبيعية".

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من جهة أخرى, أكد الوزير المنتدب أنه سيتم اعادة النظر في جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في اطار "استراتيجية جديدة" ترمي الى "تحقيق مقاربة اقتصادية" في مجال المقاولاتية, وذلك "تماشيا مع متطلبات السوق والمناخ الاقتصادي".

وأوضح أن هذا التغيير يشمل على وجه الخصوص مجالات التكوين واجراءات المرافقة وتدابير تمويل المشاريع بهدف توفير ظروف انجاح المؤسسة المصغرة وضمان استمرارها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:34
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التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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