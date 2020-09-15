بنك الجزائر: إجراءات جديدة لتعزيز الموارد البنكية

الجزائر - أعلن بنك الجزائر، يوم الثلاثاء في بيان له، عن إجراءات جديدة اتخذتها لجنة عمليات السياسية النقدية التابعة له من أجل تعزيز الموارد البنكية.

و قد تقرر خلال اجتماع للجنة، عقد أمس الاثنين، تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6% إلى 3% و تفعيل العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد (01)، حسب البيان.

و ستسمح هذه القرارات، يضيف نفس المصدر، ب"تحرير مبالغ إضافة من الموارد للنظام البنكي، وبالتالي توفير وسائل إضافية للبنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي.

و قد تم تكريس اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية لاستعراض أهم تطورات الوضع النقدي والمالي للبلاد، خصوصا تلك المتعلقة بآفاق التطور على المدى القصير والمتوسط لموارد البنوك والتضخم والقروض الموجهة للاقتصاد، حسب البيان.