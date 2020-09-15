Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رقمنة: السيد رزيق يتباحث مع مدير شركة هواوي-الجزائر حول سبل التعاون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - استقبل وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الثلاثاء بالجزائر، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، المدير العام للشركة الصينية هواوي للاتصالات-فرع الجزائر، ألكس داي، في اجتماع خصص لبحث سبل تطوير تكنولوجيا المعلومات و الرقمنة بقطاع التجارة.

و حسب بيان للوزارة، و بعد استماعه لتدخلات المشاركين، دعا السيد رزيق ممثلي شركة هواوي-الجزائر إلى "التعرف أكثر على السوق الجزائرية و الاستثمار بها كونها سوق واعدة تتمتع بإمكانيات كبيرة لاسيما بعد الانطلاقة الفعلية لمنطقة التبادل الحر الافريقية".

إقرأ أيضا:  رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية

و أبرز الوزير أن "الجزائر، في الوقت ذاته، بحاجة لتقنيات حديثة وتكنولوجيات عالية، لتنظيم تجارتها الخارجية أكثر، وهو ما يتوفر في العملاق الصيني هواوي".

من جهته، قدم هذا المتعامل تجربته الرائدة في رقمنة قطاع التجارة الصيني.

و في ختام اللقاء، كشف الوزير عن أن وزارته بصدد القيام ب"عمليات كبرى لرقمنة قطاع التجارة" مشيرا الى امكانية  الاستفادة من التجربة الصينية من خلال المرافقة التي يمكن أن يقدمها هذا المتعامل، حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
رقمنة: السيد رزيق يتباحث مع مدير شركة هواوي-الجزائر حول سبل التعاون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.15

لا تمديد للمستفيدين من منح الذين إنتهت فترة إقامتهم في 30 يونيو الماضي

20.09.15

قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في "نوفمبر المقبل"

20.09.15

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

20.09.15

الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل

20.09.15

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تدعو الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على تعديل الدستور

20.09.15

التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.14

صدور احكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد  من مسربي مواضيع البكالوريا

20.09.14

رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية

20.09.14

سوناطراك تجدد اتفاقيتها مع وكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة

20.09.14

الجزائر - سويسرا: الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية