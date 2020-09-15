رقمنة: السيد رزيق يتباحث مع مدير شركة هواوي-الجزائر حول سبل التعاون

الجزائر - استقبل وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الثلاثاء بالجزائر، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، المدير العام للشركة الصينية هواوي للاتصالات-فرع الجزائر، ألكس داي، في اجتماع خصص لبحث سبل تطوير تكنولوجيا المعلومات و الرقمنة بقطاع التجارة.

و حسب بيان للوزارة، و بعد استماعه لتدخلات المشاركين، دعا السيد رزيق ممثلي شركة هواوي-الجزائر إلى "التعرف أكثر على السوق الجزائرية و الاستثمار بها كونها سوق واعدة تتمتع بإمكانيات كبيرة لاسيما بعد الانطلاقة الفعلية لمنطقة التبادل الحر الافريقية".

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و أبرز الوزير أن "الجزائر، في الوقت ذاته، بحاجة لتقنيات حديثة وتكنولوجيات عالية، لتنظيم تجارتها الخارجية أكثر، وهو ما يتوفر في العملاق الصيني هواوي".

من جهته، قدم هذا المتعامل تجربته الرائدة في رقمنة قطاع التجارة الصيني.

و في ختام اللقاء، كشف الوزير عن أن وزارته بصدد القيام ب"عمليات كبرى لرقمنة قطاع التجارة" مشيرا الى امكانية الاستفادة من التجربة الصينية من خلال المرافقة التي يمكن أن يقدمها هذا المتعامل، حسب البيان.