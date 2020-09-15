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نحو إبرام إتفاقيات شراكة بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الوكالات الأممية بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات

تيبازة - أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، يوم الثلاثاء من تيبازة عن إبرام مصالحه "قريبا" لاتفاقيات شراكة مع الوكالات الأممية بالجزائر.

وأبرز السيد تير على هامش يوم دراسي نظمه المجلس بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة حول "الوقاية الصحية"، أن الاتفاقيات التي يعتزم إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، تندرج في اطار التوجه الجديد للجزائر الرامي الى ترقية الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضاف في هذا الصدد أنه "بعدما تم مؤخرا إبرام اتفاقية مع مخطط الامم المتحدة للتنمية، سيتم لاحقا إبرام اتفاقيات مع جميع الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات".

من جهته، أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفر فاست، عن سعادته للمشاركة في أشغال الندوة التي تعد "كثمار لأول شراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي".

كما أعرب الدبلوماسي الأممي عن أمله في تجسيد شراكة حقيقية بين مختلف الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا إستعداد الامم المتحدة دعم مجهودات الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة.

وبخصوص وباء كورونا، أبرز المسؤول أن الامم المتحدة تحرص على أهمية التضامن الدولي والتعاون المشترك لمواجهة إنتشار وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أشهر و تسبب في ضرب الانظمة الصحية وشل الحركة الاقتصادية والتجارية.وأضاف مسترسلا: "في انتظار لقاح فعال والذي يجب أن يكون ملك عالمي، يبقى العمل الوقائي والتوعوي وانخراط شعوب العالم لمواجهة الوباء محوريا وفي غاية الاهمية".

للاشارة، نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أول يوم دراسي حول سلوك الفرد الجزائري في مواجهة وباء كورونا بمشاركة، إلى جانب ممثل أنظمة الامم المتحدة بالجزائر، ممثلة عن المنظمة العالمية للصحة والبروفيسور محمد بلحسين، رئيس الخلية العملياتية للتحري ولمتابعة التحقيقات الوبائية، وكذا عدد من الأساتذة المختصين في الطب وعلم النفس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 16:39
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نحو إبرام إتفاقيات شراكة بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الوكالات الأممية بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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