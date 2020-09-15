Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تنتخب في مجلس إدارة ثلاث هيئات أممية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
الجزائر تنتخب في مجلس إدارة ثلاث هيئات أممية

نيويورك- تم انتخاب الجزائر يوم الاثنين في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع, وذلك خلال إجراء انتخابات الهيئات الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إكوسوك) المنعقدة بنيويورك.

وتحصلت الجزائر خلال هذا الانتخاب على أغلبية ساحقة للأصوات وحازت على 52 صوت من مجموع 54 مصوت.

ويعتبر هذا الدعم الذي ضفرت به الجزائر خلال العملية الانتخابية المنظمة في هذه الهيئة, اعترافا بدورها وإسهامها في أشغال الأمم المتحدة, لاسيما في تنفيذ ,سياسات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا الانتخاب غداة تجديد عهدة برامج التعاون بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للتنمية لمدة سنة أخرى.

وسيسمح تواجد الجزائر في المجلس الإداري لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فعلا بتعزيز التعاون والشراكة إضافة إلى تنفيذ برنامج التعاون الحالي.

اقرأ أيضا :  الجزائر تجدد تأكيدها بالأمم المتحدة على التزامها بتعزيز قيم السلم 

وعند اختتام هذه العهدة, ستحضى الجزائر بمقعد في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية, ابتداء من 1 يناير 2021, لعهدة تدوم 3 سنوات.

للإشارة, فإن مجلس ادارة هذه الهيئات الثلاث, الذي تم إنشاؤه بموجب اللائحة رقم 48/162 للجمعية العامة والذي يضم 36 بلدا, موضوع تحت سلطة الإيكوسوك ويكلف أساسا بتأييد نشاطات الوكالات الأممية والإشراف عليها طبقا لتوجيهات الجمعية ,العامة والإيكوسوك.

كما سيتكون مجلس إدارة الهيئات الثلاث من كل من البنغلادش وكوبا وغواتيمالا وفنلندا وإيران ونيوزلندا ونيجيريا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا العظمى.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 15:09
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تنتخب في مجلس إدارة ثلاث هيئات أممية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.15

لا تمديد للمستفيدين من منح الذين إنتهت فترة إقامتهم في 30 يونيو الماضي

20.09.15

قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في "نوفمبر المقبل"

20.09.15

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

20.09.15

الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل

20.09.15

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تدعو الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على تعديل الدستور

20.09.15

التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.14

الجزائر - سويسرا: الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية

20.09.14

صدور احكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد  من مسربي مواضيع البكالوريا

20.09.14

الدعوة إلى إدراج الشمندر السكري ضمن الزراعات الإستراتيجية بمناطق الجنوب

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري