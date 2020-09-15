الجزائر تنتخب في مجلس إدارة ثلاث هيئات أممية

نيويورك- تم انتخاب الجزائر يوم الاثنين في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع, وذلك خلال إجراء انتخابات الهيئات الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إكوسوك) المنعقدة بنيويورك.

وتحصلت الجزائر خلال هذا الانتخاب على أغلبية ساحقة للأصوات وحازت على 52 صوت من مجموع 54 مصوت.

ويعتبر هذا الدعم الذي ضفرت به الجزائر خلال العملية الانتخابية المنظمة في هذه الهيئة, اعترافا بدورها وإسهامها في أشغال الأمم المتحدة, لاسيما في تنفيذ ,سياسات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا الانتخاب غداة تجديد عهدة برامج التعاون بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للتنمية لمدة سنة أخرى.

وسيسمح تواجد الجزائر في المجلس الإداري لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فعلا بتعزيز التعاون والشراكة إضافة إلى تنفيذ برنامج التعاون الحالي.

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وعند اختتام هذه العهدة, ستحضى الجزائر بمقعد في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية, ابتداء من 1 يناير 2021, لعهدة تدوم 3 سنوات.

للإشارة, فإن مجلس ادارة هذه الهيئات الثلاث, الذي تم إنشاؤه بموجب اللائحة رقم 48/162 للجمعية العامة والذي يضم 36 بلدا, موضوع تحت سلطة الإيكوسوك ويكلف أساسا بتأييد نشاطات الوكالات الأممية والإشراف عليها طبقا لتوجيهات الجمعية ,العامة والإيكوسوك.

كما سيتكون مجلس إدارة الهيئات الثلاث من كل من البنغلادش وكوبا وغواتيمالا وفنلندا وإيران ونيوزلندا ونيجيريا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا العظمى.