مناطق الظل: انطلاق الحملة الوطنية لرصد فرص استحداث مؤسسات مصغرة

الجزائر - انطلقت الحملة الوطنية لرصد فرص واحتياجات مناطق الظل عبر الوطن بهدف استحداث مؤسسات مصغرة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وحسب نفس المصدر فإن الحملة التي انطلقت يوم 09 سبتمبر الجاري, تستهدف رصد كل الفرص والاحتياجات المتوفرة على مستوى مناطق الظل عبر ربوع الوطن, من أجل استغلالها من طرف سكان هذه المناطق في استحداث مؤسسات مصغرة تساهم في دفع عجلة التنمية .

وتم تكليف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وفروعها عبر كافة الولايات بتولي مهمة الخرجات والاستطلاعات الميدانية في المناطق النائية, يضيف البيان.

ودعت الوزارة المنتدبة كافة الوسائل الاعلامية الى الالتفاف حول هذه الحملة ضمانا لايصال المعلومة لكافة المواطنين المعنيين عبر الولايات.

وفي هذا الإطار, انطلقت الاسبوع الماضي عدة قوافل تحسيسية لتجوب مناطق الظل عبر الولايات, مهمتها حث الشباب وتعزيز قدراتهم المعرفية التي تمكنهم من استحداث مؤسسات مصغرة, بمشاركة إطارات عدد من الهيئات المحلية ذات الصلة.

يذكر أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بورشة مناطق الظل التي تمخضت عن أشغال الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية بالولاة, حيث تم إيلاء أهمية لهذا الجانب من خلال الدعوة لتنظيم قوافل تحسيسية بمشاركة كل الهيئات ذات الصلة من أجل استقطاب ساكنة مناطق الظل لإنشاء مؤسسات مصغرة.