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رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرات
رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية

الجزائر- أكد وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الاثنين بالجزائر, أن السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات التجارية الوهمية و المزورة , حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح الوزير لدى ترؤسه, بمقر الوزارة,  اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح السجل التجاري, أن السجل التجاري الالكتروني "سيساهم في القضاء على السجلات التجارية الوهمية أو تلك المزورة" مبرزا أن "الرقمنة هي السبيل نحو تطور النشاط التجاري وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية".

وخصص الاجتماع لمتابعة عملية تحيين القوانين الخاصة بالسجل التجاري وكذا عمليات الرقمنة واستخدام كل الوسائل الحديثة لتتماشى ومتطلبات المتعاملين الاقتصاديين, حسب البيان.

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و فيما يتعلق بالسجل التجاري المتنقل, الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا, أوضح السيد رزيق أن هذه الخطوة ستمنح للشباب فرصة تسويق منتجاتهم عبر كل مناطق الوطن دون التقيد بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية السابقة وهو ما سيخلق ديناميكية جديدة للحركة التجارية خاصة في مناطق الظل.

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رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرة   شارك

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