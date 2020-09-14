الجزائر - سويسرا: الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر - اتفقت الجزائر وسويسرا على تكثيف الجهود من أجل تعزيز التعاون بينهما وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال السياحة والصناعة التقليدية، حسب بيان اصدرته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي يوم الاثنين.

واوضح البيان أن وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد محمد حميدو تبادل مع سفير الفدرالية السويسرية، السيد لوكاس روزنكرانز امس الاحد وجهات النظر حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل والآليات اللازمة لتحقيق مسعى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.

وفي هذا السياق ناقش الجانبان موضوع وضع الإطار القانوني للتعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتعزيز التعاون في مجال التكوين لاسيما الشق المتعلق بالتدريب المهني من خلال تكوين المكونين في مهن الفندقة والإطعام وكذا الترويج للوجهة السياحية الجزائرية من خلال مشاركة المتعاملين السياحيين في التظاهرات السياحية المنظمة في سويسرا.

وتضمنت محاور النقاش ايضا --حسب ذات المصدر-- دعوة المتخصصين في مجال الاتصال والترويج السياحي لاسيما الرقمي منه للعمل من أجل الترويج للموروث السياحي الجزائري بمختلف أنواعه و تعزيز التعاون في مجال الصناعة التقليدية لاسيما الجانب المتعلق بالتكوين والمرافقة في تقنيات تسويق المنتوج و الاستفادة من التجربة السويسرية في مجال العمل العائلي لاسيما الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

الى جانب العمل على إتمام الملف الخاص باعتبار المؤسسات الفندقية المنجزة من قبل المهندس المعماري الشهير بويون ضمن التراث العالمي.

وبالمناسبة نوه السفير السويسي بالقدرات السياحية الرائعة والمتنوعة التي تزخر بها الجزائر ليؤكد الوزير في ختام اللقاء على أنه سيتم العمل "سويا" من أجل تثمين هذه القدرات من خلال "وضع مخطط عمل مشترك" للبحث عن فرص التعاون الثنائي.