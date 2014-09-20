البنك الوطني الجزائري: إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات إضافية

الجزائر- أعلن البنك الوطني الجزائري, يوم الأحد بالجزائر, عن إطلاق خدمة الصيرفة الاسلامية على مستوى ستة (6) وكالات إضافية عبر عدة ولايات, حسبما جاء في بيان للبنك.

ويتعلق الأمر بكل من وكالات زيغوت يوسف(العاصمة ) تحت رقم 620 ووكالة إحدادن (587 ) بولاية بجاية والوكالة (654) بولاية الجلفة والوكالة 728 بعين تموشنت و724 بولاية سعيدة و920 بولاية معسكر.

يذكر ان البنك قام خلال الاسبوع الماضي باطلاق نشاط الوكالة رقم 730 بولاية النعامة .

وحسب البيان فإن فتح هذه الوكالات الجديدة سيسمح بالرفع من عدد الوكالات المسوقة للمنتجات المطابقة لتعاليم الشريعة الاسلامية إلى ستة وثلاثون(36 ) وكالة, موزعة عبر سبعة وعشرون (27 ) ولاية.

ويسعى البنك -بحسب نفس المصدر- لتعميم ھذا النشاط عبر أكثر من 50 وكالة وتغطية جميع الولايات قبل نهاية السنة الجارية.

ويتضمن العرض الذي طرحه البنك الوطني الجزائري تسع (09 ) منتجات ادخارية وتمويلية تشمل الحساب الاسلامي للودائع تحت الطلب, الحساب الجاري الاسلامي, حساب التوفير الاسلامي, حساب التوفير الاسلامي للشباب القصر وحساب الاستثمار الاسلامي غير المقيد .

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كما تشمل المرابحة العقارية , المرابحة للتجھيزات, المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

يذكر أن نافذة الصيرفة الإسلامية تمت المصادقة عليھا من قبل ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الھيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.

وحسب البيان, فإن التفاصيل الخاصة بھذه المنتجات, بالإضافة إلى محاكاة المرابحة والإجارة, متاحة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الاسلامية dz.bna.financeislamique.www .

وينهي البنك الى علم زبائنه أن مستجدات النشاط ومستجدات الوكالات التابعة له تنشر عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بيانات إعلامية تنشر عبر الصحافة الوطنية.