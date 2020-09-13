فلاحة: تعزيز الأمن الغذائي محل تشاور بين الوزارة و الشركاء الاجتماعيين

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، و أعضاء من المكتب الوطني، في اجتماع يهدف لتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و إشراك كل الفاعلين في مسار تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء، الذي جرى الخميس الفارط بمقر الوزارة، في اطار المشاورات و تبادل وجهات النظر بين الادارة والشركاء الاجتماعيين، تطرق السيد حمداني الى عدة مسائل تتعلق بالأوضاع الاجتماعية و المهنية وكذا العراقيل التي يواجهها الفلاحون و الموالون حيث تم اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها و تذليلها.

و في هذا الصدد أكد السيد حمداني على الدور الهام الذي يلعبه الشريك الاجتماعي في ترقية النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلها مهنيو القطاع خاصة خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء وباء كورونا.

واعتبر أن هذه الظروف تشكل فرصة لتكتل جهود كل الفاعلين لمواجهة المصاعب التي تواجه القطاع.