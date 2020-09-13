افتتاح الصالون الدولي الرقمي الأول للتجارة و التسويق

الجزائر - انطلقت يوم الأحد فعاليات الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق بمشاركة متعاملين جزائريين وعشرة عارضين من دول عربية و أجنبية، حسبما أفاد به بيان لشركة الأندلس للمعارض و التجارة الرقمية المنظمة للحدث.

و من بين الدول المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الرقمي، الذي سيمتد الى غاية 27 سبتمبر الجاري، دولة الفيتنام ، ضيف الشرف لهذه الطبعة، الى جانب اندونيسيا و الصين والأردن و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة و الهند و الإمارات العربية المتحدة الى جانب ممثلين لشركات جزائرية.

و يعد الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق "الاول من نوعه في الجزائر و افريقيا و الثاني عالميا بعد معرض "هلا الصين" الذي نظمنه دولة الإمارات المتحدة في دبي مع دولة الصين"، حسب الشركة المنظمة.وصرح مدير المعرض، عبد الرؤوف منير دودي، حسب ما جاء في البيان، أن "الصالون الدولي الرقمي للتجارة و التسويق في الجزائر تبوأ مكانته اللائقة كملتقى دولي دائم للشركات و لرجال الأعمال في العالم"، معلنا عن تنظيم صالون دولي رقمي آخر لتصنيع الأغذية ستنطلق فعالياته ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل الى غاية 16 من نفس الشهر.

و قد وضعت الشركة المنظمة عنوانا الكترونيا للراغبين في الاطلاع على الحدث (www.andalus-tsee.com ).