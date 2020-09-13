Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

افتتاح الصالون الدولي الرقمي الأول للتجارة و التسويق

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 12:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرات

الجزائر - انطلقت يوم الأحد فعاليات الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق بمشاركة متعاملين جزائريين وعشرة عارضين من دول عربية و أجنبية، حسبما أفاد به بيان لشركة الأندلس للمعارض و التجارة الرقمية المنظمة للحدث.

  و من بين الدول المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الرقمي، الذي سيمتد الى غاية 27 سبتمبر الجاري، دولة الفيتنام ، ضيف الشرف لهذه الطبعة، الى جانب اندونيسيا و الصين والأردن و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة و الهند و الإمارات العربية المتحدة الى جانب ممثلين لشركات جزائرية.

و يعد الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق "الاول من نوعه في الجزائر و افريقيا و الثاني عالميا بعد معرض "هلا الصين" الذي نظمنه دولة الإمارات المتحدة في دبي مع دولة الصين"، حسب الشركة المنظمة.وصرح مدير المعرض، عبد الرؤوف منير دودي، حسب ما جاء في البيان، أن "الصالون الدولي الرقمي للتجارة و التسويق في الجزائر تبوأ مكانته اللائقة كملتقى دولي دائم للشركات و لرجال الأعمال في العالم"، معلنا عن تنظيم صالون دولي رقمي آخر لتصنيع الأغذية ستنطلق فعالياته  ابتداء من  الفاتح نوفمبر المقبل الى غاية 16 من نفس الشهر.

 و قد وضعت الشركة المنظمة عنوانا الكترونيا للراغبين في الاطلاع على الحدث (www.andalus-tsee.com ).

آخر تعديل على الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 13:54
كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح الصالون الدولي الرقمي الأول للتجارة و التسويق
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 12:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.13

جدل حول حادثة وفاة سيدة بالبيلدة: مجلس قضاء يؤكد أن الوفاة "طبيعية"

20.09.13

زلزال ميلة: الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في التكفل…

20.09.13

محكمة سيدي محمد: استئناف محاكمة الإخوة كونيناف بمرافعات هيئة الدفاع

20.09.13

البنك الوطني الجزائري: إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات إضافية

20.09.13

شباب بلوزداد : "ثمانية أسابيع غير كافية لإجراء تربص جيد"

20.09.13

توزيع أزيد من 600 ألف كمامة على التلاميذ المعنيين بامتحان التعليم المتوسط والبكالوريا

الأكثــر قـراءة

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.08

وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

20.09.08

المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل