Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج

  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات
12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج

الجزائر - تقدر قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج في عدة قطاعات بـ 12 مليار دولار سنويا, حسبما أفاد به السبت بالجزائر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

و أوضح الوزير, في كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية, أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات, ومنها الخدمات.

و أكد بن عبد الرحمان أن القطاع يعمل في "اقرب وقت" على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية.

و أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تعد "فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا".

و حسب الوزير, فإن بنك الجزائر يعمل من جانبه في الوقت الحالي على "إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير".

وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ "إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير", بحسب الوزير الذي أضاف قائلا:" حان الوقت ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية".

و يعد هذا الملتقى الوطني, بحسب نفس المسؤول, فضاء للعبور نحو هذا التوجه سيما في مجال التصدير و في "آجال قريبة جدا", قصد "التحول إلى بلد مصدر للخدمات في ظل المؤهلات العالية التي تملكها الشركات الوطنية العمومية والخاصة".

آخر تعديل على السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 18:33
كلـمات مفتـاحيــة :
12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج
  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.13

جدل حول حادثة وفاة سيدة بالبيلدة: مجلس قضاء يؤكد أن الوفاة "طبيعية"

20.09.13

زلزال ميلة: الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في التكفل…

20.09.13

محكمة سيدي محمد: استئناف محاكمة الإخوة كونيناف بمرافعات هيئة الدفاع

20.09.13

البنك الوطني الجزائري: إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات إضافية

20.09.13

شباب بلوزداد : "ثمانية أسابيع غير كافية لإجراء تربص جيد"

20.09.13

توزيع أزيد من 600 ألف كمامة على التلاميذ المعنيين بامتحان التعليم المتوسط والبكالوريا

الأكثــر قـراءة

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.08

وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

20.09.08

المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل