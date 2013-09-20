استئناف نشاط الصيد: تسليم 5.000 رخصة صيد

الجزائر- أعلن المدير العام للغابات, علي محمودي عن تسليم 5.000 رخصة صيد في اطار الاستئناف الرسمي لهذا النشاط الذي أعلن عنه يوم السبت وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني.

و صرح السيد حمداني لوأج على هامش حفل الاعلان الرسمي لافتتاح النشاط الصيدي بعد 25 سنة من التوقف "لقد سلمنا 5.000 رخصة للصيادين الذين قمنا بتكوينهم و نعتزم تسليم 7.000 رخصة اضافية لصيادين آخرين".

و اشار المدير العام للغابات إلى أن مؤسسته قد كونت 13.000 صيادا حتى يحصلوا على رخص.

و حسب التوضيحات التي قدمها السيد محمودي فإن "التكوين يشتمل على الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد و التفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة, كيفية و توقيت صيدها و الطابع البيولوجي للانواع و كيفية استخدام الاسلحة لضمان سلامة الصياد و محيطه اضافة الى تجنب الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخاطئ لبندقية الصيد".

و أبدى المدير العام ارتياحه لوعي الصيادين بضرورة التنظيم عن طريق جمعيات و فدراليات على مستوى البلديات لترقية نشاطاتهم تفاديا للصيد غير القانوني و العشوائي.

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من جهة اخرى اعلن ذات المسؤول عن استحداث المجلس الاعلى للصيد قريبا, مؤكدا ان هناك عملا كبيرا ينتظر مديريته لمعالجة مشكلة الاراضي لاستغلالها في نشاط الصيد و منح رخص الصيد.

و اضاف في ذات السياق ان موسم الصيد لهذه السنة سيحل ابتداء من 15 سبتمبر, معتبرا انها افضل فترة لصيد بعض الحيوانات مثل الحجل و الارنب البري و بعض أنواع الحمام.

أما بخصوص حيوانات الصيد المضرة بالفلاحة على غرار الخنزير قال السيد محمودي ان الوالي وحده من يمكنه استصدار قرار يسمح للجمعيات بصيده خلال فترة محددة.