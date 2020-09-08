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المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 18:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل

تيسمسيلت ـ تخطط المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية (أونيام) الكائن مقرها بتيزي وزو لتصدير منتوجاتها في دول الساحل مستقبلا, حسبما أفاد به مدير التسويق والاتصال بهذه المؤسسة العمومية مراد ضبيان.

وأوضح السيد ضبيان أمس الاثنين على هامش مراسم تدشين نقطة بيع للمؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية بوسط مدينة تيسمسيلت بأن مؤسسته العمومية "لها مشاريع مستقبلية لتسويق منتوجاتها بدول الساحل خاصة بالضفة الجنوبية, أي النيجر ومالي وموريتانيا".

ومن جهة أخرى, كشف ذات المسؤول بأن "المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية قامت لحد الآن بفتح 17 نقطة بيع بالوطن, حيث يرتقب أن تفتح إلى غاية نهاية السنة الجارية عشرة نقاط بيع أخرى تابعة لها بمختلف ولايات الوطن", مبرزا بأن "الهدف المسطر لمؤسسته هو توسيع شبكتها التجارية خلال السنة المقبلة من خلال فتح 50 نقطة بيع بجميع ولايات الوطن والذي من شأنه تمكين المواطنين من الاستفادة من منتوجاتها."

وأكد السيد ضبيان بأن ذات المؤسسة سطرت برنامجا ثريا شرعت في تجسيده منذ عدة أشهر, حيث يشمل عدة محاور استراتيجية منها تطوير شبكة البيع على المستوى الوطني بهدف التقرب أكثر من المستهلك واسترجاع مكانة المؤسسة كرائد للصناعة الكهرومنزلية بالوطن, فضلا على تطوير الجانب الاتصالي للمؤسسة وكذا تطوير منتوجاتها من خلال تصنيع أجهزة ذات نوعية جيدة وتستهلك الطاقة بصفة عقلانية.

 

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المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 18:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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