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تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 17:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، يوم الثلاثاء بالجزائر، جملة من العقود بقيمة 67 مليار دينار مع فروعها و شركات وطنية في اطار تطوير الحقل الغازي و النفطي لغرب البلاد.    

و تتمثل هذه الشركات في كل من:  ENGCB، SARPI، ENGTP، ENAC، KANAGHAZ et COSIDER Canalisation ترأس مراسيم التوقيع على العقود، الرئيس المدير العام للشركة ،توفيق حكار ، الذي أوضح ان الامر يتضمن إنشاء شبكات تجميع وخطوط الضخ لمشروع تطوير حقول الغاز المتواجدة بالجنوب الغربي للبلاد على طول 700 كم . 

و أوضح السيد دكار أنه " نظرا لأهمية هذا المشروع، ارتأينا تقسيمه الى عدة مشاريع لربح الوقت."

و تابع القول أن إن اختيار إسناد هذا المشروع الهام إلى هذه الشركات أملته ضرورة احترام الجداول الزمنية، سيما بعد الأزمة الصحية لفيروس كورونا" وعند استلامه، سيضمن هذا المشروع سعة إنتاجية للغاز تبلغ 11 مليون متر مكعب في يوم بحلول عام 2022 في نفس الإطار، وقعت سوناطراك مع المجمع SARPI/SAFIR  عقد يخص تطوير حقول النفط الغربية لتوات - المرحلة الثانية.

وسيمد المشروع مصفاة أدرار بمعدل 6.000 برميل في اليوم من النفط الخام بحلول عام 2022.

كما قامت سوناطراك بتوقيع عقدين مع Canalisations COSIDER والمتعلق بمطابقة أنظمة الكشف/الإطفاء وأنظمة مكافحة الحرائق التابعة لمنشئات النقل عبر الأنابيب للمنطقة الصناعية لأرزيو.

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علاوة على ذلك،قد تم ابرام عقد بين سوناطراك و المؤسسة الوطنية للقنوات ENAC والمتعلق بتزويد وتركيب وتشغيل أنظمة حماية كاثودية جديدة لطبقة خطوط النابيب (حاسي الرمل - أرزيو) لمنطقة النقل الغربية).

و يقول السيد دكار أن هذه المشاريع تندرج  في اطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير ودعم المؤسسات الوطنية بإعطائها الأولوية في انجاز المشاريع" مضيفا أن هذا من شأنه أن يحد من تحويل العملة الصعبة نحو الخارج.

و بحسب تقديرات السيد دكار ، "بامكان هذه المشاريع استحداث3.000  منصب شغل و تدعيم القدرة الوطنية لانتاج الغاز".

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 17:41
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تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 17:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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