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تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 16:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية

الجزائر- وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على عدة اتفاقات مع مؤسسات جزائرية لتطوير حقول غازية و نفطية.

و اسندت شركة سونطراك لست مؤسسات جزائرية انجاز شبكات تجميع و خطوط شحن على مسافة تفوق 700 كم في اطار مشروع تطوير الحقول الغازية في جنوب غرب الوطن.

و سيسمح المشروع فور الانتهاء من تجسيده بضمان زيادة في انتاج الغاز تقدر ب11 مليون متر مكعب يوميا في افاق 2022,حسب مسؤولي المجمع.

كما وقعت شركة سونطراك على عقد مع مؤسسات محلية لتطوير حقول نفطية غرب توات-المرحلة 2.

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و سيمكن المشروع من تزويد مصفاة ادرار بما يعادل 6.000 برميل يوميا من النفط الخام قبل 2022.

و تندرج هذه العقود التي تقدر قيمتها الاجمالية بازيد من 67 مليار دينار في اطار ترقية اداة الانتاج الوطنية و ستسمح بتوفير نحو 3.000 منصب شغل, حسب المعلومات المقدمة خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر مجمع سونطراك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار و مسؤولي المؤسسات الموقعة و اطارات القطاع.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 16:25
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تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 16:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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