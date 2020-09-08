الجزائر-ماليزيا : بن عبد الرحمان يتحادث مع دبلوماسي ماليزي حول التعاون الثنائي

الجزائر- أجرى وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, محادثات بمقر دائرته الوزارية مع المكلف بالأعمال بسفارة ماليزيا بالجزائر, عريف أحمد تحريم, بناء على طلب منه.

وأوضح بيان للوزارة أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء الذي جرى يوم الاثنين واقع علاقات التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي وكذا سبل ووسائل تعزيزها أكثر.

وأعرب السيد تحريم عن استعداد سلطات بلده "للعمل على توسيع مجالات التعاون بين الجزائر ومرافقة الاصلاحات الجارية".

وأكد في هذا الصدد على الخبرة الكبيرة لبلده في مجال الصيرفة الاسلامية التي تعد واحدة من الأعمال الجديدة التي تبنتها السلطات الجزائرية في مجال الاصلاح المصرفي والتي بموجبها يمكن لكيانات ماليزية تقديم دعمها إذا ما عبر الطرف الجزائري عن حاجته لذلك".

كما شكلت عصرنة القطاع المصرفي موضوع مناقشات مستفيضة بين الطرفين.

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و من جهة أخرى, أكد الدبلوماسي الماليزي التزام بلده بتسخير الخبرة الناجحة لبلده للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري.

و بعدما أشاد بالاستعداد الذي ابداه الجانب الماليزي, أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تسعى الى المضي قدما في الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار و تسهيل تواجد الشركات الأجنبية الحاملة لمشاريع الشراكة.

وأشار أن اسهام الشركات الماليزية في مجهود تنويع الاقتصاد لبلدنا مرحب به, يضيف ذات المصدر.