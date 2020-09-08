Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-ماليزيا : بن عبد الرحمان يتحادث مع دبلوماسي ماليزي حول التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 12:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
الجزائر-ماليزيا : بن عبد الرحمان يتحادث مع دبلوماسي ماليزي حول التعاون الثنائي

الجزائر- أجرى وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, محادثات بمقر دائرته الوزارية مع المكلف بالأعمال بسفارة ماليزيا بالجزائر, عريف أحمد تحريم, بناء على طلب منه.

وأوضح بيان للوزارة أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء الذي جرى يوم الاثنين واقع علاقات التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي وكذا سبل ووسائل تعزيزها أكثر.

وأعرب السيد تحريم عن استعداد سلطات بلده "للعمل على توسيع مجالات التعاون بين الجزائر ومرافقة الاصلاحات الجارية".

وأكد في هذا الصدد على الخبرة الكبيرة لبلده في مجال الصيرفة الاسلامية التي تعد واحدة من الأعمال الجديدة التي تبنتها السلطات الجزائرية في مجال الاصلاح المصرفي والتي بموجبها يمكن لكيانات ماليزية تقديم دعمها إذا ما عبر الطرف الجزائري عن حاجته لذلك".

كما شكلت عصرنة القطاع المصرفي موضوع مناقشات مستفيضة بين الطرفين.

اقرأ أيضا :  المجلس الشعبي الوطني: تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-ماليزيا"

و من جهة أخرى, أكد الدبلوماسي الماليزي التزام بلده بتسخير الخبرة الناجحة لبلده للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري.

و بعدما أشاد بالاستعداد الذي ابداه الجانب الماليزي, أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تسعى الى المضي قدما في الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار و تسهيل تواجد الشركات الأجنبية الحاملة لمشاريع الشراكة.

وأشار أن اسهام الشركات الماليزية في مجهود تنويع الاقتصاد لبلدنا مرحب به, يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 13:54
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-ماليزيا : بن عبد الرحمان يتحادث مع دبلوماسي ماليزي حول التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 12:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.08

الجمعية العامة الانتخابية للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية:"نسهر على التطبيق الصارم…

20.09.08

مشروع تعديل الدستور"يؤسس لدولة عصرية تفصل بين المال والسياسة"

20.09.08

تطوير الحقول النفطية و الغازية: سونطراك توقع اتفاقات مع مؤسسات جزائرية

20.09.08

مالي: ايكواس تمهل العسكريين حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتعيين رئيس مدني لقيادة الفترة…

20.09.08

وزارة الاتصال تتكفل بانشغالات صحافيي المؤسسات الاعلامية المتابع أصحابها قضائيا

20.09.08

كوفيد-19: التوقيع على البروتوكول الصحي الخاص بالاستفتاء على تعديل الدستور

الأكثــر قـراءة

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.07

مسجد الجزائر الأعظم: كلفة الانجاز قاربت 900 مليون أورو

20.09.07

سلطة ضبط السمعي البصري تطالب قناة "الحياة TV" بضرورة "الالتزام بالقواعد المهنية"

20.09.07

آيت علي براهم: مركب سيدار الحجار بموارده وتجهيزاته يعول عليه لبعث المخطط الصناعي الجديد

20.09.07

التاريخ النهائي للدخول المدرسي لم يحدد بعد

20.09.07

انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71%