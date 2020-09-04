سوناطراك تسيطر على التسربين في انبوبي النفط بالوادي

الجزائر- تمكن مجمع سوناطراك من السيطرة على التسربين اللذين وقعا في انبوبي النفط بالوادي, حسب ما أعلنه المجمع يوم الجمعة على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و أشار البيان الى أنه فور وقوع التسرب النفطي, يوم الخميس, على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) و سكيكدة، باشرت الفرق التقنية المختصة لسوناطراك، ابتداء من الساعات الأولى لنهار يوم الجمعة، باحتواء وامتصاص كمية النفط المتسربة و بدء اشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من جراء الفيضانات.

و أوضحت سوناطراك أن حدوث تسربين على مستوى خط أنبوب OK1 الذي يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة يعود الى سوء الأحوال الجوية التي مست الولايات الجنوبية.

ويتعلق التسرب الاول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) والتي تم التحكم فيه من طرف عمال الصيانة لسوناطراك و الإصلاحات جارية حاليا.

أما التسرب الثاني فسجل بالنقطة الكلومترية (PK) 263 بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.

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كما لفت البيان إلى أن هذا التسرب حدث على مستوى وادٍ في المنطقة وهو في حالة فيضان حاليا.

"و كإجراء أولي تم عزل المقطع بين النقطتين الكلومتريتين :PK 233 و PK 264 + 300 و كل التدابير اللازمة اتخذت للسيطرة على الوضع أهمها وقف الضخ مؤقتا عبر هذا الانبوب وكذا تجنيد كل الفرق التقنية المختصة للقيام بعمليات التصليح اللازمة في أقرب الآجال الممكنة و في ظروف آمنة لضمان سلامة الافراد و المنشآت مع مراعاة الحفاظ على البيئة", يضيف البيان معلنا أن هذه الفرق ستسهر كذلك على معالجة مخلفات الزيوت المسربة و معالجة الاثار المترتبة عن هذا الحادث.