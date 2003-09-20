جمارك : تعيين 6 رؤساء مفتشيات أقسام و 14 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة

و مست الحركة الجزئية مفتشيات أقسام الجمارك لإقليم اختصاص ولايات بشار وغرداية و مستغانم و تيبازة و أم البواقي و عنابة, حسب البيان.
كما مست هذه الحركة الدورية المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ذات الاختصاص الاقليمي الجهوي بالأغواط و ورقلة و إليزي و تمنراست و بشار و وهران و الشلف و البليدة و الجزائر خارجي و الجزائر ميناء و سطيف و قسنطينة و تبسة و عنابة عبر التراب الوطني.
و تأتي هذه الحركة الدورية, حسب نفس البيان, ل"تجسد الدور الاستراتيجي لمصالح الجمارك في الميدان و تعزيز دورها الرقابي في مجابهة و محاربة كل أشكال الغش و التهريب و الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود و الرفع من جاهزية مصالح الجمارك الجزائرية و حماية للاقتصاد الوطني والمواطن و حفاظا على مصالح الخزينة العمومية".
كما تكرس هذه الحركة الجزئية "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة و الالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية و الاداء الجمركي", يضيف البيان.