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جمارك : تعيين 6 رؤساء مفتشيات أقسام و 14 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 22:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
جمارك : تعيين 6 رؤساء مفتشيات أقسام و 14 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة

الجزائر-أعلنت المديرية العامة للجمارك, اليوم الخميس في بيان لها, عن مواصلة الحركة الدورية الجزئية لاطارات الجمارك الجزائرية التي أقرتها من خلال تعيين ستة (6) رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك و أربعة عشر (14) رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة عبر القطر الوطني.


و مست الحركة الجزئية مفتشيات أقسام الجمارك لإقليم اختصاص ولايات بشار وغرداية و مستغانم و تيبازة و أم البواقي و عنابة, حسب البيان.
كما مست هذه الحركة الدورية المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ذات الاختصاص الاقليمي الجهوي بالأغواط و ورقلة و إليزي و تمنراست و بشار و وهران و الشلف و البليدة و الجزائر خارجي و الجزائر ميناء و سطيف و قسنطينة و تبسة و عنابة عبر التراب الوطني.

و تأتي هذه الحركة الدورية, حسب نفس البيان, ل"تجسد الدور الاستراتيجي لمصالح الجمارك في الميدان و تعزيز دورها الرقابي في مجابهة و محاربة كل أشكال الغش و التهريب و الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود و الرفع من جاهزية مصالح الجمارك الجزائرية و حماية للاقتصاد الوطني والمواطن و حفاظا على مصالح الخزينة العمومية".
كما تكرس هذه الحركة الجزئية "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة و الالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية و الاداء الجمركي", يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمارك : تعيين 6 رؤساء مفتشيات أقسام و 14 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 22:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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