Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجامعة العربية: وزير التجارة يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات

الجزائر - شارك الخميس, وزير التجارة, كمال رزيق في اجتماع المجلس الوزاري للدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية, بتقنية التحاضر عن بعد, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح البيان ان  الاجتماع, الذي ترأسه الكويت, تناول الملف الاقتصادي لهذه الدورة  ومدى تأثر قطاعات اقتصادية عربية عديدة بجائحة كوفيد -19 خاصة قطاعات النقل والسياحة وقطاعات الإنتاج والصناعة إلى جانب تأثر القطاع الخاص العربي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق الاجتماع ايضا الى التحضير للمواضيع الاجتماعية و الاقتصادية التي سوف تطرح على القمة العربية القادمة التي ستنظمها الجزائر, حسب ما افاد البيان, الذي اشار الى ان اللقاء تطرق أيضا لجهود جامعة الدول العربية  لمساعدة دولة لبنان للتعامل مع تداعيات إنفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر بشرية و مادية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجامعة العربية: وزير التجارة يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.03

البطولة المحترفة الأولى: الرابطة تدعو الأندية إلى تعليق كل تربصات وتجمعات الرياضيين

20.09.03

الجامعة العربية: وزير التجارة يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

20.09.03

صدور الأمر المتعلق بتشديد العقوبات على عصابات الاحياء بالجريدة الرسمية

20.09.03

انطلاق قافلة طبية متعددة الاختصاصات موجهة لأصحاب الأمراض المزمنة في مناطق الظل

20.09.03

أندية ج.الشلف و س. غليزان و و.تلمسان و أ.المدية يوقعون على الاتفاقية الثلاثية

20.09.03

تنصيب السيد محمد البركة دحاج واليا جديدا لتبسة

الأكثــر قـراءة

20.08.31

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20.09.01

تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر وإنهاء مهام مدير عام بريد…

20.09.01

جنيف: مكتب النزاعات بالأمم المتحدة يرفض شكوى ضد السلطات الجزائرية

20.08.31

كوفيد 19 : قائمة معدلة للولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي

20.08.31

التوقيع على اتفاقيتين لحماية التراث الثقافي بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية

20.08.31

كوفيد 19: إعادة فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال ورفع تدابير العطلة الاستثنائية