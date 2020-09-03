الجامعة العربية: وزير التجارة يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

و اوضح البيان ان الاجتماع, الذي ترأسه الكويت, تناول الملف الاقتصادي لهذه الدورة ومدى تأثر قطاعات اقتصادية عربية عديدة بجائحة كوفيد -19 خاصة قطاعات النقل والسياحة وقطاعات الإنتاج والصناعة إلى جانب تأثر القطاع الخاص العربي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق الاجتماع ايضا الى التحضير للمواضيع الاجتماعية و الاقتصادية التي سوف تطرح على القمة العربية القادمة التي ستنظمها الجزائر, حسب ما افاد البيان, الذي اشار الى ان اللقاء تطرق أيضا لجهود جامعة الدول العربية لمساعدة دولة لبنان للتعامل مع تداعيات إنفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر بشرية و مادية.