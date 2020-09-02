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مركب سيدار الحجار: رزنامة عمل خاصة لاستئناف النشاط بكامل الوحدات الإنتاجية بداية من منتصف سبتمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 18:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
مركب سيدار الحجار: رزنامة عمل خاصة لاستئناف النشاط بكامل الوحدات الإنتاجية بداية من منتصف سبتمبر

عنابة - تم وضع رزنامة عمل خاصة لاستئناف النشاطات الإنتاجية بكامل وحدات مركب سيدار الحجار (عنابة) بما فيها الفرن العالي رقم 2 وذلك بحلول "منتصف سبتمبر الجاري", حسب ما علم الأربعاء من المدير العام لذات المركب, رضا بلحاج.

وأوضح نفس المسؤول, لـ/وأج/, أنه تقرر في هذا الإطار تاريخ منتصف سبتمبر الجاري لعودة النشاط بالفرن العالي رقم 2, ليتم بذلك الإعلان عن الاستئناف الكلي لنشاطات المركب الإنتاجية, التي تشمل المواد الحديدية الطويلة والمسطحة بالإضافة إلى الصفائح الحديدية ذات الاستعمالات الصناعية المتعددة.

ومن جهة أخرى, ستمكن الشحنات الهامة من المواد الحديدية "البلاطات", التي تم استيرادها كمواد نصف مصنعة وذلك بكمية تقدر ب 20 ألف طن, من استئناف النشاط الإنتاجي "قبل نهاية الأسبوع الجاري" بوحدات الدرفلة الخاصة بإنتاج المواد الطويلة وعلى وجه الخصوص حديد الخرسانة, كما أفاد به ذات المسؤول, الذي ذكر بأن القدرات الإنتاجية للمركب من حديد الخرسانة تقدر ب 25 ألف طن شهريا.

كما ذكر السيد بلحاج بأن رغم فترة الإجراءات الاستثنائية, التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 خاصة منها توقف العمل بالفرن العالي رقم 2 شهر مارس الماضى, فقد تواصل النشاط الإنتاجي بعدة وحدات التي تعتمد على المواد نصف المصنعة لإنتاج المواد الحديدية الطويلة والمسطحة بالمركب و ذلك بإنتاج متوسط قدر ب 50 ألف طن شهريا من المواد الحديدية بالإضافة إلى مواصلة نشاطات تسويق مخزون المركب من هذه المواد.

ويتوقع مسؤولو المركب تحقيق إنتاج سنوي يقارب 600 ألف طن من المنتجات الحديدية للسنة الجارية 2020 مع توقعات نظرية لتجاوز الـ700 ألف طن للسنة المقبلة 2021 قبل بلوغ 1 مليون طن من المواد الحديدية مع انتهاء الشطر الثاني من مخطط الاستثمار المرتقب سنة 2023, حسب ما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
مركب سيدار الحجار: رزنامة عمل خاصة لاستئناف النشاط بكامل الوحدات الإنتاجية بداية من منتصف سبتمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 18:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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