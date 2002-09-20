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سوناطراك: الشروع في عملية استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 17:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
سوناطراك: الشروع في عملية استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1

الجزائر - شرع المجمع العمومي للمحروقات سوناطراك منذ الفاتح من سبتمبر الجاري في استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1 (بين المسيلة و بجاية) بعد انتهاء إنجازه من طرف الشركة الوطنية للأنابيب ENAC التابعة له, حسبما أفاد به المجمع الأربعاء في بيان له.

و حسب نفس المصدر, فقد أنجز الأنبوب R-OB1 بغية إعادة تأهيل الأنبوب الأصلي OB1 الذي أنجز عام 1959.

ومست هذه العملية 164 كلم من طول الأنبوب بين محطة الضخ SP3 بالمسيلة ومحطة العزل SP13 المتواجدة بواد غير في بجاية.

و استعدادا للعملية تم أخذ و وضع كل الترتيبات اللازمة مع اشراك كل الأطراف المعنية لضمان السير الحسن لهذه العملية, يضيف نفس المصدر.

و ستسمح هذه العملية ب"رفع سعة الأنبوب الى مستوى قدراته الأولية والمقدرة ب 14 مليون طن سنويا وجعله موافقا للمعايير والمقاييس المعمول بهما فيما يتعلق بالتشغيل والسلامة".

كما تهدف أيضا "إعادة التأهيل للاستجابة لبرنامج النقل لسوناطراك على المدى المتوسط والبعيد", حسب نفس البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 18:45
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سوناطراك: الشروع في عملية استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 17:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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