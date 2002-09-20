البنك الوطني الجزائري : إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 27 وكالة عبر الوطن

تيسمسيلت ـ تم إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 27 وكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري عبر الوطن, حسبما أعلن عنه الأربعاء بتيسمسيلت المدير المركزي للتنشيط التجاري بذات البنك و ممثل الرئيس المدير العام.

و أوضح ساعد مراد, خلال لقاء صحفي على هامش إشرافه على مراسم إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بوكالة البنك الوطني الجزائري "277" بمدينة تيسمسيلت, أنه تم منذ مطلع شهر أغسطس و الى غاية اليوم الأربعاء, إطلاق هذه الخدمة المالية الإسلامية عبر 27 وكالة للبنك بمختلف ولايات الوطن", مضيفا بأن ذات البنك قد أطلق اليوم منتجات الصيرفة الإسلامية عبر وكالتين بنكيتين بولايتي تيسمسيلت وتيارت.

وأبرز ذات المسؤول بأن "الهدف الذي تسعى المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري إلى الوصول إليه هو إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر أكثر من 30 وكالة بنكية بالوطن وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري", مشيرا إلى أنه "سيتم تعميم هذه الخدمة خلال نهاية السنة الجارية عبر كامل وكالات البنك الوطني الجزائري بولايات الوطن".

اقرأ أيضا : البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية بوكالات مستغانم و غليزان و عين الدفلى

ولفت إلى أن "خدمة الصيرفة الإسلامية تشمع تسع منتجات موجهة لفائدة زبائن البنك الوطني الجزائري المتمثلة في الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب والحساب الجاري الإسلامي وحساب التوفير الإسلامي وحساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة العقارية والمرابحة للتجهيزات والمرابحة للسيارات وكذا للإجارة".

وأشار السيد ساعد بأن الهدف الرئيسي من وراء إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية هو "الزيادة في حجم ادخار الزبائن بما يسمح بتمويل المشاريع الاقتصادية الموجهة لاسيما لفئة الشباب".