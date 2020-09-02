السيد بن عبد الرحمان يشارك في مراسم أداء يمين رئيس البنك الافريقي للتنمية

الجزائر - شارك وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي في مراسم أداء يمين رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تم خلال المجالس السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية المنعقدة يومي 26 و27 أغسطس الماضي إعادة انتخاب النيجيري أديسينا الذي يشغل هذا المنصب منذ سنة 2015 بالإجماع لعهدة ثانية مدتها خمس سنوات.

وبهذه المناسبة تقدم السيد بن عبد الرحمان بصفته محافظا للجزائر لدى البنك الافريقي للتنمية بتهانيه للسيد أديسينا، مؤكدا أن إعادة انتخابه على رأس هذه المؤسسة يعكس مساره المميز طوال عهدته الأولى.

وذكر أنه خلال العهدة الأولى للسيد أديسينا تمكن البنك الافريقي للتنمية من مضاعفة رأسماله مساهما بذلك في المحافظة على ديمومة وتنقيط "AAA". وأضاف أن هذه المؤسسة تمكنت كذلك من المساهمة في إحراز تقدم كبير في مجال التنمية لصالح القارة الافريقية.

وجدد السيد بن عبد الرحمان التأكيد على دعم الجزائر للبنك الافريقي للتنمية للعمل سويا على مواصلة جهود التنمية، معربا عن التزام البلاد بدفع أكثر لعلاقات التعاون مع البنك.

وترأس مراسم أداء اليمين وزير المالية الغاني بصفته رئيس مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية.

وعرفت المراسم مشاركة بعض الرؤساء الأفارقة (سابقون وحاليون) وممثلي مؤسسات دولية وكذا أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسة.

وخلال هذه المراسم أدى الرئيس الذي أعيد انتخابه اليمين بحضور المحافظين وأمام مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية وهذا طبقا للمادة 10 (2) من قواعد وإجراءات انتخاب رئيس البنك.

وقد تقدم الرؤساء والمحافظون الأفارقة المشاركون في مداخلاتهم خلال الحفل بالتهاني للسيد أديسينا لإعادة انتخابه رئيسا للبنك، ملتزمين بدعمه خلال عهدته الخماسية.