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إنهاء مهام عدة مدراء ومسؤولين بقطاع الموارد المائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 20:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
إنهاء مهام عدة مدراء ومسؤولين بقطاع الموارد المائية

الجزائر - أنهى وزير الموارد المائية مهام عدة مدراء ومسؤولين تابعين لقطاعه على المستوى الوطني, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها إلى وزير الموارد المائية اثناء انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 23 أوت الماضي, والمتعلقة بإيجاد حل نهائي لانقطاع الماء الشروب وسوء تسيير الموارد المائية في بعض المدن ومناطق الظل, وتتمة للإجراءات السابقة المتضمنة إنهاء مهام مدير عام وإطارات بالشركة الجزائرية للمياه والتطهير للجزائر (سيال) ومديري وحداتها على المستوى المحلي, انهي وزير الموارد المائية مهام مدراء الموارد المائية لولايات سيدي بلعباس, معسكر, عين تموشنت, غليزان, تلمسان, النعامة, سوق أهراس, البليدة, سعيدة وتيسمسيلت.

كما تم إنهاء مهام مدراء الموارد المائية بالنيابة لكل من ولايات وهران, خنشلة, تبسة والمسيلة.

وأنهيت أيضا مهام كل من المديرين المنتدبين للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية لتميمون والمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار.

وتم كذلك إنهاء مهام كل من رؤساء أقسام فروع المقاطعات الإدارية لبئر توتة, الشراقة, الرويبة وبوزريعة بولاية الجزائر.

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إنهاء مهام عدة مدراء ومسؤولين بقطاع الموارد المائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 20:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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