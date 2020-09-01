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السيد عطار يتحادث مع سفير هولندا حول التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر- استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار بمقر دائرته الوزارية سفير مملكة هولندا روبرت فان ايمبدن حيث تطرق معه إلى واقع العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.

وتمحور اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء حول واقع علاقات التعاون بين البلدين في ميدان الطاقة والتي وصفاها ب "الجيدة والقديمة" إضافة إلى أفق تطويرها، حسبما جاء في بيان الوزارة.

وخلال اللقاء ذكر الوزير بفرص الشراكة المهمة التي يوفرها قطاع الطاقة خاصة في مجال المحروقات (قبل وبعد) خاصة في ظل قانون المحروقات الجديد الذي يفتح "أفقا واعدة جدا للمستثمرين".

وفي هذا الصدد، أكد السيد عطار أن النصوص التطبيقية لهذا القانون ستكون جاهزة مع نهاية سنة 2020 مما سيسمح للشركاء والمستثمرين المحتملين بالقدوم للاستثمار في هذا القطاع، داعيا الشركات الهولندية إلى حضور أكثر في الجزائر.

من جهته، أشاد السفير الهولندي بالعلاقات بين البلدين معربا عن "الاهتمام الكبير" للشركات الهولندية خاصة شركة "شيل" بالاستثمار في الجزائر.

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كما أعرب السيد فان ايمبدن استعداد بلده للمساهمة في تنمية مشاريع الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين.

من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي الهولندي إلى تشارك خبرة ومعرفة الشركات الهولندية مع الشركات الجزائرية في مجال الطاقة خاصة في قطاعات التي تتوفر على قيمة مضافة والانتقال الطاقوي.

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السيد عطار يتحادث مع سفير هولندا حول التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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