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وزير الصناعة يستعرض مع سفير صربيا التعاون الثنائي الاقتصادي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 14:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
وزير الصناعة يستعرض مع سفير صربيا التعاون الثنائي الاقتصادي

 الجزائر- استعرض وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم، لدى استقباله يوم الثلاثاء بمقر الوزارة, سفير صربيا بالجزائر، أليكسندر جانكوفيك, التعاون الثنائي الاقتصادي خاصة في المجال الصناعي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و سمح اللقاء للسيد آيت علي براهم بتقديم عرض للسفير الصربي تعلق بالتوجه الجديد لاقتصاد البلاد والتدابير المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لبلوغ الاهداف الاقتصادية المسطرة, حسب ما اوضحت الوزارة.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، إرادة الجزائر لعقد شراكات مع الطرف الصربي قائلا: "نرغب في تعزيز تعاوننا مع صربيا، شريكنا منذ زمن بعيد.", حسب ما ذكر البيان.

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من جانبه، عبر السفير الصربي عن اهتمام الشركات الصربية، الطامحة لولوج الأسواق الافريقية، بالاستثمار في الجزائر التي تعد الشريك الأول لبلاده في القارة الافريقية والوطن العربي لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، الصناعة الصيدلانية و الصناعة الميكانيكية, يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 15:13
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وزير الصناعة يستعرض مع سفير صربيا التعاون الثنائي الاقتصادي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 14:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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