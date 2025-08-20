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افتتاح الصالون الدولي "الرقمي" الأول للتجارة والتسويق في 13 سبتمبر المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات

الجزائر - تنظم شركة الأندلس للمعارض والتجارة والفعاليات الرقمية الطبعة الأولى للصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق والمنتجات الوطنية في الجزائر من 13 إلى 27 سبتمبر الداخل بمشاركة متعاملين جزائريين وأجانب, حسبما أفاد به الاثنين بيان للشركة.

ويعتبر "الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق والمنتجات الوطنية" الصالون الأول من نوعه في الجزائر بالنسبة للمعارض"الرقمية" المتخصصة التي تديرها هذه الشركة.

ويسعى المنظمون إلى جعل هذا المعرض منطلقا جديدا والبادرة الاولى من نوعها لعرض المنتجات من كل الدول "رقميا" , حسب منظم المعرض السيد عبد الرؤوف منير دويدي , الذي أكد أن التسجيل في المنصة المخصصة للمعرض سيكون مجانيا.

ويتوقع أن يجمع المعرض شركات من عدة دول على مدار 15 يوما , أين تلقت الشركة أولى طلبات التسجيل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين , الى جانب متعاملين اقتصاديين من داخل الوطن.

وحسب السيد دويدي , فإن الجزائر ستحتل موقع الصدارة  في التجارة عبر موقع المنصة الالكترونية  في الوطن العربي وافريقيا والبلدان العربية.

وتمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو سريعة بلغت 35 بالمائة  في نشاطاتها عبر الانترنت خلال تفرة الوباء, بحسب نفس المسؤول.

ويرتقب أن تعلن الشركة عن إنشاء عدة مناطق رائدة ومتكاملة  للتجارة الالكترونية  "بلا حدود ", بحسب السيد دويدي.

وتابع نفس المصدر قائلا : " سنعمل على المشاركة في تحقيق التنمية الجديدة مع استمرار تنويع المصادر التجارية الجزائرية واقتصادها بعزم شديد".

وتضع الشركة العناوين الالكترونية المخصصة للتسجيل المجاني تحت تصرف الراغبين في المشاركة في هذا المحفل التجاري الاول من نوعه بالجزائر, وهي كالتالي : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   أو  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .

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افتتاح الصالون الدولي "الرقمي" الأول للتجارة والتسويق في 13 سبتمبر المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 17:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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