البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية بوكالات مستغانم و غليزان و عين الدفلى

الجزائر - أعلن البنك الوطني الجزائري، يوم الاثنين، عن اطلاق منتجات الصيرفة الاسلامية عبر وكالاته المتواجدة على مستوى ولايات مستغانم و غليزان و عين الدفلى.

و يتعلق الأمر بوكالات مستغانم "878 " و غليزان "869 "وعين الدفلى"268 "، حسب ما افاد بيان البنك.

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كما سيقوم البنك، خلال الأسبوع الجاري، باعتماد النشاط بمجموعة من وكالاته سيتم الاعلان عنها لاحقا، يضيف البيان الذي اشار الى ان هذه الخطوة تدخل في إطار "خطة البنك القاضية بإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى أكثر من 50 و كالة وتغطية جميع الولايات في أقرب الآجال".

و يضم العرض المخصص لمرحلة لإطلاق ، الذي طرحه البنك (09 ) منتجات مصادق عليھا من قبل ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الھيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

و تتمثل هذه المنتجات في الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

و يعلم البنك زبائنه أن تفاصيل ھاته المنتجات ، بالإضافة الى محاكاة المرابحة والإجارة متاحة، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الإسلامية (financeislamiq ue.bna.dz ).

كما أن كل جديد حول نشاط الوكالات متوفر عبر الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي للبنك، حسب البيان.

و كشف الأمين العام للبنك الوطني الجزائري، سمير تمرابط، مؤخرا من ولاية تبسة عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك عبر عدد من ولايات البلاد "قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل ".

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية بالوكالة رقم 491 للبنك بولاية تبسة، أنه سيتم "قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية إطلاقها عبر 30 وكالة و ذلك عبر عدد من ولايات الوطن.

كما افاد أنه سيتم تعميم هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مرحلة أولى مع البنك الوطني الجزائري عبر 217 و كالة تابعة لذات البنك قبل نهاية السنة الجارية، لتمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف العروض المقدمة.