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كوفيد-19: وضع إطار تنظيمي خاص لتكييف قواعد منح الصفقات العمومية

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 22:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
كوفيد-19: وضع إطار تنظيمي خاص لتكييف قواعد منح الصفقات العمومية

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا 19 فرضت وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة مع هذه الوضعية غير المسبوقة, حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الاطار التنظيمي الخاص "سيسمح بإدارة التعامل مع هذه الوضعية غير المسبوقة بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الادارات والمؤسسات العمومية", حسب نفس البيان.

آخر تعديل على الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 22:58
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كوفيد-19: وضع إطار تنظيمي خاص لتكييف قواعد منح الصفقات العمومية
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 22:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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