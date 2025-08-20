كوفيد-19: وضع إطار تنظيمي خاص لتكييف قواعد منح الصفقات العمومية

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا 19 فرضت وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة مع هذه الوضعية غير المسبوقة, حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.