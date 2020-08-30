Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يأمر بخطة مستعجلة لوقف التلوث في الجنوب

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 21:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الرئيس تبون يأمر بخطة مستعجلة لوقف التلوث في الجنوب

الجزائر - كلف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد, الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية و السياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و في تعقيبه على عرض وزيرة البيئة أمام مجلس الوزراء حول إستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير إطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمر رئيس الجمهورية ب"إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال".

كما حث على "الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية لمدننا وغرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، باعتبار أن التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس".

إقرأ أيصا:صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر

و أمر الرئيس بتنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

و استكمالاً للاجتماع السابق, استمع مجلس الوزراء لعرض قدمته وزيرة البيئة حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة قطاع البيئة في إطار المقاربة الجديدة الاقتصادية و الاجتماعية.

آخر تعديل على الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 22:07
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يأمر بخطة مستعجلة لوقف التلوث في الجنوب
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 21:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.30

الرئيس تبون يسدي تعليمات للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر

20.08.30

الرئيس تبون يأمر بخطة مستعجلة لوقف التلوث في الجنوب

20.08.30

تبون يشدد على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء

20.08.30

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

20.08.30

برنامج ثقافي افتراضي متنوع لمعهد سيرفانتس للجزائر ابتداء من سبتمبر

20.08.30

وفاق سطيف يقرر اللجوء إلى الهيئات الكروية الدولية بعد تثبيت المركز الثاني لصالح مولودية…

الأكثــر قـراءة

20.08.25

استرجاع قناع غرغون، تثمين لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على الآثار

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.28

الدفع الإلكتروني: إلزام التجار بوضع الخدمة تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر

20.08.25

نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة

20.08.25

مستغانم: جرد 35 قطعة من اللباس التقليدي المحلي

20.08.26

تأسيس آلية صحراوية لحقوق الانسان مكسب يعزز مسعى تصفية الاستعمار