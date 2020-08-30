الرئيس تبون يأمر بخطة مستعجلة لوقف التلوث في الجنوب

الجزائر - كلف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد, الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية و السياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و في تعقيبه على عرض وزيرة البيئة أمام مجلس الوزراء حول إستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير إطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمر رئيس الجمهورية ب"إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال".

كما حث على "الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية لمدننا وغرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، باعتبار أن التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس".

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و أمر الرئيس بتنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

و استكمالاً للاجتماع السابق, استمع مجلس الوزراء لعرض قدمته وزيرة البيئة حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة قطاع البيئة في إطار المقاربة الجديدة الاقتصادية و الاجتماعية.