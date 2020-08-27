المؤسسة الوطنية للترقية العقارية: التشديد على تسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، اليوم الخميس على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز للمشاريع السكنية والتنسيق مع مختلف المصالح والمديريات الولائية لتسليمها في أقرب الآجال، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية قسنطينة، حسب ما جاء في بيان للمؤسسة.

وبعد الانتهاء من برنامج الزيارة في كل من ولايات بسكرة وباتنة وقالمة، والتي شرع فيها يوم الثلاثاء 25 أغسطس، اتجه الرئيس المدير العام اليوم إلى موقع 380 مسكن ترقوي عمومي بولاية قسنطينة، مرفوقا بكل من المدير الجهوي للمؤسسة ورئيس المصلحة بمديرية التعمير والبناء للولاية وممثلين عن شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز".

وخلال الزيارة الميدانية التفقدية، وقف السيد حافظ على الانطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية للموقع السكني، الذي انتهت فيه الاشغال بصفة رسمية فيه، حسب البيان الذي نشر على صفحة المؤسسة على "فايسبوك".

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وشدد نفس المسؤول على حتمية التنسيق مع مديرية التعمير والبناء للولاية ومصالح سونلغاز لتسريع وتيرة الإنجاز قدر المستطاع لتسلم المشروع بصفة "رسمية ومؤكدة" في أقرب الآجال الممكنة.

يذكر ان السيد حافظ كان قد عاين موقع 222 مسكن ترقوي عمومي بولاية قالمة أين وقف عن عملية الانطلاق الرسمي للتهيئة الخارجية للسكنات .

وحسب البيان فقد "اغتنم السيد حافظ الفرصة لتقديم تعليمات صارمة بضرورة التنسيق مع مديرية التعمير والبناء للولاية من جهة وكذا مصالح سونلغاز من جهة أخرى للإسراع بعملية ربط 102 مسكن الذي أصبحت جاهزة تماما ".

وأعطى في هذا الاطار مهلة زمنية لمقاولات الإنجاز قدرت بستة(6) أشهر كأقصى حد لإنجاز 120 وحدة سكنية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 65 بالمائة من مجموع الأشغال لتسليم المشروع كاملا في الآجال المتفق عليها.

كما تنقل الرئيس المدير العام للمؤسسة يوم الثلاثاء 25 أغسطس إلى ولايتي بسكرة و باتنة، اين استهل الزيارة من موقع 136 مسكن ترقوي عمومي بولاية بسكرة وأشرف رفقة الوفد المرافق له على وضع الحل النهائي لمشكل الربط بشبكة الكهرباء و شبكة الصرف الصحي، مع التزام المعنيين بالأشغال بإنهائها في ظرف شهر واحد.

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وبالمناسبة، دعت المؤسسة المسجلين في البرنامج السكني 136 مسكن ترقوي عمومي بولاية بسكرة للتقرب من مصالحها التجارية قصد تسوية مستحقاتهم المالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح المرتقبة .

إلى جانب ذلك، زار السيد حافظ المشاريع بولاية باتنة منها موقع 400 مسكن ترقوي عمومي ليقف على مدى تقدم الأشغال، وعاين الانتهاء من انجاز 328 مسكن.

كما اعطى نفس المسؤول تعليمات "شديدة اللهجة" بضرورة التعجيل في الانتهاء من الأشغال على مستوى 72 مسكن المتبقية في مدة زمنية لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ الزيارة الميدانية التي قام بها على مستوى الولاية.

وبهذا الخصوص أعطى السيد حافظ لدى وقوفه على موقع " بارك فوراج " 166+ 72 مسكن ترقوي عمومي بولاية باتنة، أوامر بضرورة احترام الجودة والنوعية في إنجاز السكنات، أين وجه توبيخ لرئيس المشروع وإعذار للمقاولة لإصلاح كافة العيوب والنقائص المسجلة في غضون ثلاثة (3) أشهر، مع إيفاد لجنة لمتابعة المشروع بصفة أسبوعية منتظمة.