الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الجنوب

الجزائر - صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية و تطويرها في جنوب و أقصى جنوب البلاد، حسبما ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.

وتمت المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي، خلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد أمس الأربعاء برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد، قدم خلاله وزير الفلاحة عرضا حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب و اقصى جنوب البلاد.

ويشكل مشروع هذا المرسوم التنفيذي "أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الاستراتيجية و تطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد"، حسب البيان.

وسيسمح النص بترقية الاستثمارات الفلاحية و الزراعية الصناعية و بمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.

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كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر....).

وتمحور العرض حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الاستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية.

وأوضح البيان أن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه "فورا" تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.

وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقات البلاد من العملة الصعبة، حسب نفس البيان.