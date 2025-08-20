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إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري "قبل نهاية سبتمبر المقبل"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري &quot;قبل نهاية سبتمبر المقبل&quot;

تبسة - كشف الأمين العام للبنك الوطني الجزائري سمير تمرابط اليوم الأربعاء بتبسة عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري عبر عدد من ولايات البلاد "قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية بالوكالة رقم 491 للبنك الوطني الجزائري بمدينة تبسة، أنه سيتم "قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية إطلاقها عبر 30 وكالة و ذلك عبر عدد من ولايات الوطن، مشيرا إلى إطلاقها إلى غاية اليوم عبر 16 وكالة للبنك الوطني الجزائري.

وأكد السيد تمرابط أنه سيتم تعميم هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مرحلة أولى مع البنك الوطني الجزائري عبر 217 وكالة تابعة لذات البنك "قبل حلول نهاية السنة الجارية" قصد تمكين المواطنين من الاستفادة بمختلف العروض المقدمة.

وتوفر الصيرفة الإسلامية تسعو (9) منتجات جديدة لفائدة الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي عن طريق البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وعلى أساس المرابحة، حسب ما ذكره ذات المسؤول الذي أشار إلى أن هذه المنتجات "تأتي استجابة لتنويع الخدمات البنكية ومواكبة تطلعات الزبائن سواء بالنسبة للأفراد أو المتعاملين الاقتصاديين".

 إقرأ أيضا: البنك الوطني الجزائري: تسويق خدمات الصيرفة الإسلامية عبر 48 ولاية "قبيل نهاية السنة"

وأكد الأمين العام للبنك الوطني الجزائري خلال زيارته التفقدية وحديثه مع المكلف بهذه الخدمة بذات الوكالة على "ضرورة السهر على الاستقبال الحسن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل  والعمل على تقديم كافة الشروحات والتسهيلات".

كما أفاد أن كل المعلومات متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الوطني الجزائري قصد تمكين المواطنين من الاطلاع على هذه الخدمة والاستفادة منها قدر الإمكان.

للإشارة، فقد أشرف الأمين العام للبنك الوطني الجزائري اليوم كذلك على إطلاق هذه الخدمة بوكالتين تابعتين لنفس البنك بكل من أم البواقي و سوق أهراس.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 19:05
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إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري "قبل نهاية سبتمبر المقبل"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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