الإنعاش الاقتصادي: منظمة أرباب العمل تعلن انضمامها للقرارات المعلنة

وفي بيان مشترك تلقته "وأج" من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، اعرب الاتحاد بالاضافة الى نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن شكرهم الخالص لرئيس الجمهورية و كذا ارتياحهم وعرفانهم للقرارات الهامة التي تم اعلانها بمناسبة كلمته الافتتاحية خلال هذا اللقاء الذي جرى يومي 18 و 19 اغسطس.
وعلاوة عن شكرهم، جددت هذه المنظمات التأكيد لرئيس الجمهورية على "التزامها التام بمرافقة و دعم تنفيذ التوجيهات و التعليمات التي اعطاها خلال مداخلته لدى افتتاح الندوة" حسب نفس المصدر الذي أوضح أن "برنامج العمل متعدد الابعاد الذي تم اعداده بهدف ترسيخ اقتصادنا الوطني بشكل دائم في طريق النمو و العصرنة و التقدم انطلاقا من الدروس المستفادة من تجارب الماضي تعكس بكل وضوح الرغبة في توجيه برامج التنمية صوب التكفل الفعلي لاحتياجات و انشغالات مواطنينا والاستجابة الى تطلعاتهم المشروعة"، يضيف المصدر.
إقرأ أيضا: ندوة الإنعاش الاقتصادي: توحيد الرؤى حول اسس تغيير النموذج الاقتصادي
وحسب المنظمة، تكرس النظرة "العصرية و الطموحة" للتنمية الوطنية، المبنية على القيم العريقة لمجتمعنا و شعبنا و التي تم التطرق اليها في خطاب رئيس الجمهورية، كل الحقوق و الواجبات الفردية من اجل بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع اليها كل جزائري و جزائرية.
كما تسمح هذه النظرة بتحديد و توضيح كل العقبات و المخاوف و هذا حتى يتمكن كل فرد من تقديم مساهمته في العمل المشترك بكل فخر و اعتزاز، يشير البيان.
إقرأ أيضا: الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي: منظمات أرباب العمل تقدم مقترحات مشتركة
وجدد ممثلو الجمعيات و منظمات ارباب الاعمال التأكيد عن "تجندهم الى جانب السلطات العمومية خلال كل المناسبات و الظروف للمساهمة الفعلية في عملية البناء و هذا لاعطاء بلادنا المكانة و الدور الذي تستحقه بين الامم".