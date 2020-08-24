Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تجارة المقايضة الحدودية: رزيق في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تمنراست واليزي

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 13:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
وصول وزير التجارة كمال رزيق لمطار تمنراست /24/08/2020/الصورة : facebook.com/@ministereCommerceDZ وصول وزير التجارة كمال رزيق لمطار تمنراست /24/08/2020/الصورة : facebook.com/@ministereCommerceDZ

الجزائر- شرع وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين في زيارة عمل و تفقد الى ولاية تمنراست لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية, قبل أن يحل يوم الثلاثاء بولاية اليزي, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وحل السيد رزيق بولاية تمنراست رفقة وفد وزاري هام يتقدمه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي.

وتهدف زيارة العمل والتفقد هذه "لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية الصادر مطلع الشهر الجاري بالجريدة الرسمية" .

إلى جانب ذلك, سيقوم الوزير بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار.

و يقضي هذا الاجراء, حسب بيان الوزارة,  بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" الى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد.

اقرأ أيضا : تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر 

كما سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين .

و في نفس الإطار, سيقوم كل من وزير التجارة و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بزيارة إلى ولاية إليزي يوم الثلاثاء, يضيف البيان .

آخر تعديل على الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 13:42
كلـمات مفتـاحيــة :
تجارة المقايضة الحدودية: رزيق في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تمنراست واليزي
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 13:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.24

الرئيس تبون يستقبل السفير الهندي اثر انتهاء مهمته في الجزائر

20.08.24

بلحيمر يؤكد استمرار مسعى الحكومة في تطهير قطاع الاشهار

20.08.24

تجارة المقايضة الحدودية: رزيق في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تمنراست واليزي

20.08.24

البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية بوكالتين بالبليدة و الشلف

20.08.24

حوادث المرور : تراجع في عدد القتلى خلال الأشهر السبعة الاخيرة

20.08.24

تربية : ملتقى وطني للمصادقة على مخططات حصص التعلم لمرحلة التعليم الابتدائي

الأكثــر قـراءة

20.08.18

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

20.08.17

أنترنت: 8 ميغا بنفس سعر الـ 4 ميغا ابتداء من 18 أغسطس

20.08.20

مؤسسات مصغرة و ناشئة: إعادة النظر في الفئة العمرية و سقف التمويل لجهاز "انساج"

20.08.17

نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

20.08.20

أفاق سوق النفط تبعث على " تفاؤل حذر"

20.08.20

ندوة الإنعاش الاقتصادي: توحيد الرؤى حول اسس تغيير النموذج الاقتصادي