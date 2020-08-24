الرئيس تبون يستقبل السفير الهندي اثر انتهاء مهمته في الجزائر -

بلحيمر يؤكد استمرار مسعى الحكومة في تطهير قطاع الاشهار -

تجارة المقايضة الحدودية: رزيق في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تمنراست واليزي -

البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية بوكالتين بالبليدة و الشلف -

حوادث المرور : تراجع في عدد القتلى خلال الأشهر السبعة الاخيرة -

تربية : ملتقى وطني للمصادقة على مخططات حصص التعلم لمرحلة التعليم الابتدائي -

خنشلة : زراعة الزعفران, تجارب ناجحة لمستثمرات تعاني مشاكل في التسويق -

النعامة : ربط مالا يقل عن 15 منطقة ظل بشبكة الهاتف الثابت والأنترنت -

مالي : العسكريون المتمردون يقترحون تشكيل هيئة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة ثلاث سنوات -

الرئيس تبون يكلف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالوساطة بين الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين -

هزة أرضية بقوة 3ر3 بالحمالة بميلة -

رئيس الجمهورية يأمر بإعادة النظر في منظومة النقل البري والبحري والجوي -

جامع الجزائر: الرئيس تبون يأمر بوضع تصور لتأسيس هيئة للتسيير والصيانة وأخرى للتسيير الديني والعلمي -

اتحاد المغرب العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو إلى مرافقة هذا المسعى -

ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة -

بطء تدفق الأنترنيت: رئيس الجمهورية يأمر بإنهاء المشكل فورا -

الرئيس غالي: أعمار الأراضي المحررة هو تكريس لسيادة الدولة الصحراوية -

استئناف العمليات التكوينية لسنة 2019-2020 بالتقيد بالإجراءات الوقائية -

تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة -