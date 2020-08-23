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البنك الوطني الجزائري: إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بوكالتين رئيسيتين بالبليدة والشلف

  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 18:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الشلف - أطلق البنك الوطني الجزائري اليوم الأحد خدمات الصيرفة الإسلامية بكل من الوكالتين الرئيسيتن له بولايتي البليدة و الشلف.

وتمت مراسم إطلاق هذه الخدمات البنكية التي جرت وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وعلى أساس المرابحة بحضور المدير العام وعدد من إطارات البنك الوطني الجزائري.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام لذات البنك، فراحتة ميلود، أن " خدمات الصيرفة الإسلامية تأتي استجابة لتنويع الخدمات البنكية ومواكبة تطلعات الزبائن، سواء بالنسبة للأفراد أو المتعاملين الاقتصاديين " .

وأبرز أن البليدة و الشلف تعدان سابع و ثامن ولاية يطلق بها خدمات الصيرفة الإسلامية في انتظار تعميمها على باقي الولايات والوكالات، خاصة في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمات عبر الموقع والصفحة الرسمية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمن السيد فراحتة إقبال المواطنين منذ الساعات الأولى لإطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى أن مصالحه تستهدف "كمرحلة أولى تعميم هذه الخدمات على 32 وكالة قبل نهاية سبتمبر المقبل وفي جميع الولايات قبيل نهاية السنة الجارية."

ولوحظ في عين المكان إقبال لافت للأفراد على شباك الصيرفة الإسلامية، حيث يعرض البنك حاليا تسع منتجات إسلامية خمسة منها تتعلق بالإدخار والاستثمار و أربعة أخرى تخص تمويل شراء التجهيزات والسكنات وكذا السيارات.

وفي هذا السياق، أوضح المكلف بخدمات الصيرفة الإسلامية بوكالة الشلف، بلقاسم الهواري، أن الأفراد المهتمين بهذا النوع من الخدمات البنكية مدعوون للتقرب من مصالحه والاطلاع على كافة التفاصيل بعيدا عن بعض المعلومات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الصيغة من الخدمات.

للتذكير، فإن المنتجات التسعة التي أطلقت بالوكالتين الرئيسيتين للبنك الوطني الجزائري بالبليدة و الشلف هي الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات والإجارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البنك الوطني الجزائري: إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بوكالتين رئيسيتين بالبليدة والشلف
  أدرج يـوم : الأحد, 23 آب/أغسطس 2020 18:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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