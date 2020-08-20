موارد طاقوية: ضرورة تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الإنتاج

الجزائر - شدد المشاركون في ورشة حول تطوير الموارد الطاقوية، التي تم تنظيمها في إطار ا لندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي ، على ضرورة تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج.

ومن بين التوصيات المهمة المنبثقة من هذه الورشة التي جرت تحت اشراف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أشار المشاركون إلى أهمية تشريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج و هذا من اجل تجديد احتياطات النفط و الغاز و هذا علاوة عن الجهود المبذولة في مجال البحث.

كما دعا المشاركون الى تفعيل تنفيذ القانون الجديد 19-13 المتعلق بالمحروقات و هذا من اجل اعادة بعث اشغال البحث بالشراكة الموجهة لتغطية كل قطاع المناجم بالجزائر و تجديد احتياطات النفط و ضمان الامن الطاقوي للبلد على المدى البعيد.

أما فيما يخص مجال البحث و بهدف تقليل الضغط على سوناطراك، تم اقتراح اللجوء الى دراسات الجدوى (خطط التنمية الاولية) و التي تقوم بتمويلها مكاتب الدراسات المختصة و التي يمكن استعادة تكاليفها من طرف دراسات المؤسسات النفطية المتنافسة.

كما اكد المختصون انه يجب على سوناطراك التركيز على الاعمال التي تخص تحسين معدلات الاسترجاع على الحقوق المتواجدة حيز الاستغلال.

و شددوا على ضرورة استقبال و توجيه، بطريقة تلقائية، المستثمرين في المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات و البتروكيمياويات وهذا اذا اصبحوا جزءا من برنامج الحكومة و قاموا بتثمين الانتاج و بدعم السوق الوطنية و بتقليل الواردات من المواد الاولية.

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أما في مجال التكرير، شدد التقرير النهائي على اهمية تسريع انهاء الدراسة الجارية لسوناطراك و التي تتعلق بالعمل على إبقاء على نوع واحد من البنزين ابتداء من سنة 2021 و الغاء استيراد البنزين.

كما تمت الدعوة الى استمرار الجهود في اطار تحويل الحظيرة الوطنية المكونة من 70 بالمئة من سيارات ذات محرك ديزل و رفع وتيرة عمل المحطات التكرير المتواجدة من اجل خفض استيراد وقود الديزل ابتداء من 2021.

وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تسريع مشروع معالجة الزيوت المستعملة على مستوى نفطال مما يسمح بخلق عدة مؤسسات مصغرة و مناصب العمل، مشيرين الى ان الجزائر لا تسترجع سوى 20 بالمئة (حوالي 25.000 طن) من الكميات المستهلكة كل سنة.

و فيما يخص التحول الطاقوي، دعا المشاركون الى اطلاق اعمال فورية او تهيئة الظروف التي تسمح بإطلاق تحول عميق لقطاع الطاقة، لا سيما من خلال تحول طاقوي يستند الى تطوير الطاقات المتجددة و تعزيز تدابير الاقتصاد و النجاعة الطاقوية.