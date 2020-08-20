تطوير قطاعات الدعم: ضرورة تعزيز إنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة

الجزائر - خلصت اشغال ورشة حول تطوير قطاعات الدعم، نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد، الى ضرورة دعم الاسطول الوطني و تعزيز إنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة و وتطوير رحلات الطيران المحلية.

كما خلصت اشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير النقل، و التي عرض تقريرها النهائي اليوم الأربعاء في نهاية اشغال الندوة الوطنية، الى ضرورة زيادة تطوير النقل بالسكك الحديدية، نظرا لمزاياه من حيث انخفاض التكاليف والحفاظ على البيئة وتقليل الضغط على البنية التحتية للطرقات والطرق السريعة.

أما فيما يتعلق بالنقل البحري، الح المشاركون على ضرورة أن يلعب الأسطول الوطني دورا أكثر أهمية من أجل كسب حصة أكبر من السوق في التجارة الخارجية للبلاد، وبالتالي، تمت التوصية بتحرير هذا النشاط وفتحه نحو القطاع الوطني الخاص، على وجه الخصوص.

كما أوصى المشاركون بترقية الموانئ لجعلها أكثر كفاءة و تقليل التكاليف الإضافية التي لها تأثير مباشر على المستهلكين.

وأوصى المشاركون أيضا بمواءمة الترسانة القانونية التي تحكم أنشطة الموانئ والجمارك، وبهذا الخصوص ، تمت التوصية بشدة على مراجعة المرسوم رقم 10 ــ 288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، والمتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع، الذي لا يزال، حسب المشاركين، غير مطبق منذ سنة 2010 ، إذ لم يتم إصدار أي اعتماد من قبل الجمارك.

و دعا المشاركون من جهة أخرى الى إنشاء مرصد وطني للنقل البحري تتمثل مهمته في متابعة الخدمات البحرية من حيث التكاليف والجودة والامتثال للمعايير الدولية وستكون مهمته أيضا أن يقترح على السلطات العمومية عناصر استراتيجيات لتطوير هذا الفرع.

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و فيما يخص الخدمات اللوجستية، أجمع المشاركون على حقيقة أن التكاليف اللوجستية تقوض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير، حيث أنها تمثل ما يقارب 35% من سعر البضاعة، مقابل 10 إلى 15بالمائة في أماكن أخرى، بينما تمثل التكاليف اللوجستية بشكل إجمالي ما يقارب 20 بالمائة من الناتج الخام المحلي، في حين أن المتوسط العالمي في حدود 10 بالمائة.

ولهذا الغرض، ألح المشاركون على ضرورة تعزيز و توطيد التكوين في مجال الخدمات اللوجستية من أجل تحسين قدرات الموارد البشرية في هذا المجال ، بهدف تشجيع تطوير هذا القطاع.

كما أوصوا بإلغاء الطابع المادي و رقمنة الإجراءات المتعلقة بهذا النشاط و التشجيع على إنشاء جمعية وطنية لترقية الخدمات اللوجستية.

وفيما يخص التجارة الداخلية، تم تسجيل الضرورة الملحة لوضع مخطط وطني توجيهي لإنجاز البنية التحتية التجارية. وفي هذا الإطار، اقترح المشاركون تطوير فضاءات التوزيع الكبيرة، ولاسيما مراكز الشراء ومنصات التبادل و الفضاءات التجارية الكبرى.

كما تمت التوصية بتشجيع تطوير البيع عبر الإنترنت، والتي أظهرت إمكانات كبيرة خلال جائحة كورونا والتي لها ميزة تعزيز المنافسة وتقليل الوسطاء وخفض تكاليف العقار التجاري.

ومن أجل تطوير التجارة الجوارية، لاسيما في مناطق الظل، أوصى المشاركون بتطوير التجارة الـمتنقلة، كما اقترحوا تقييم المخطط الوطني التوجيهي للنقل ومراجعته.