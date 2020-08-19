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أهمية تطوير الهياكل اللوجستية الضرورية للمشاريع المنجمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 20:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
أهمية تطوير الهياكل اللوجستية الضرورية للمشاريع المنجمية

 الجزائر- شكلت مسألة تطوير الهياكل اللوجستية الضرورية للمشاريع المنجمية بالتعاون مع القطاعات المعنية أحد التوصيات الأساسية المنبثقة من ورشة خصصت للتطوير المنجمي و التي تم تنظيمها في اطار الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي.

و دعا المشاركون في هذه الورشة, التي جرت تحت اشراف وزير المناجم, محمد عرقاب و التي تنظم الى سلسلة الورشات التي نظمت في اطار الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي, الى تطوير الهياكل اللوجستية الضرورية للمشاريع المنجمية بالتعاون مع وزارات الطاقة و الموارد المائية و الاشغال العمومية و النقل.

و حسب التقرير النهائي لهذه الورشة, و الذي تمت قراءته اليوم الاربعاء عقب انتهاء اشغال الندوة التي دامت يومين, اوصى المشاركون بضرورة تحرير الفضاء الاقتصادي و اعادة بعث القطاع المنجمي الوطني العام و الخاص بالإضافة الى اعادة تنظيم الاطار القانوني المتعلق بالمناجم و تعميمه.

كما تعلق الامر بإعداد قائمة تضم المعادن الاستراتيجية و تطوير المواقع المحددة و تطوير الهياكل الجيولوجية و الجيوفيزيائية و سلسلة قيم الخاصة بالمناجم و هذا بالتعاون مع الجامعيين و المتعاملين و الخبراء.

كما دعا المختصون الى اعداد مخطط يخص المعادن على المدى القصير حيث يتضمن التحليل و برنامج استكشاف و خطة تنمية في افاق 2035 و هذا بالتعاون مع الكفاءات الوطنية لا سيما الجامعيين و مراكز البحث.

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كما اقترحوا اعادة بعث و تحيين كل الدراسات التقنية و الاقتصادية المتعلقة بالقطاع المنجمي و جمع الارشيف المتعلق بالقطاع المنجمي الوطني و وضعهم تحت تصرف المؤسسات المنجمية.

كما تمت الاشارة الى أهمية الاستخدام الامثل للهياكل الموجودة و تقاسم كل الوسائل التقنية و وسائل التحليل و المعالجة و الاثراء المنجمي بالإضافة الى رقمنة المعطيات الجيولوجية و المنجمية.

كما دعى المشاركون الى اعداد برنامج تكوين مكيف مع القطاع المنجمي و هذا بالتعاون مع المؤسسات المكلفة بالتكوين في القطاع المنجمي و وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين المهني.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 20:07
كلـمات مفتـاحيــة :
أهمية تطوير الهياكل اللوجستية الضرورية للمشاريع المنجمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 20:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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