Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صناعة: التفكير في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 18:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
صناعة: التفكير في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية

الجزائر- يجري التفكير حاليا في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية لاسيما من خلال الادخار العام والخاص, حسبما أعلنه يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم.

و أوضح السيد ايت علي براهم في تصريحات صحفية في ختام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي, ان الحكومة "تفكر في كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية واعادة تمويلها لكن في اطار مخطط متكامل لاعادة الهيكلة وانعاش هذه المجمعات".

و أضاف بان البنوك كانت تقوم في وقت سابق بتمويل عجز المجمعات العمومية غير ان الحكومة تسعى هذه المرة لاعادة بعثها عن طريق توظيف الادخار العام والخاص.

و وفقا للوزير, فان بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع اقتصادية ناجعة و يمكنها استقطاب الادخار الوطني لكن اذا لم تتمكن من ذلك فانه "سيتم النظر في تواجدها على الساحة".

و حول المؤسسات المعنية بهذا القرار, اشار السيد ايت علي براهم ان الامر مرهون بنتائج عملية احصاء الاصول و الخصوم  وكذا دراسات السوق التي تقوم به دائرته الوزارية مؤكدا ان بعض المؤسسات تعاني فقط من اشكاليات في التسويق و ليس في التسيير.

و في نفس السياق, اعتبر ان الغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الانشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية من تحسين وضعيتها.

غير انه لفت الى ان اعادة بعث الصناعة الوطنية لا يرتكز فقط على المجمعات العمومية بل ايضا على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن ان تتم بينهما.

و في رده على سؤال حول قيام شركات تركيب السيارات بتسريح عمالها, عبر الوزير عن رفضه لاستخدام العمال كوسيلة ابتزاز في ظل النظام الجديد الساعي لاقامة تصنيع حقيقي بدل انشطة التركيب التي لا تحمل قيمة مضافة.

و صرح قائلا: لا احد يمكنه ان يبتزنا بمناصب العمل. هناك مناصب عمل منتجة واخرى غير منتجة  ومناصب عمل وجدت للاضرار بالاقتصاد الوطني".

واضاف بان "هناك اطرا قانونية على مستوى قطاعات العمل والصناعة للتكفل بكل الحالات. ولكنه من غير المقبول ان يعتبر احد ان منصب عمله ذا افضلية مقارنة بالاخرين".

و في هذا السياق, اشار الى انه اذا كانت هذه الشراكات تسرح مئات العمال فان عشرات الالاف من العمال في القطاع العمومي قد سرحوا والالاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد فقدت جراء  مشاريع التركيب التي تستنزف العملة الصعبة وتمول عن طريق الاعفاءات الجبائية و الجمركية.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 19:37
كلـمات مفتـاحيــة :
صناعة: التفكير في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 18:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.19

تسجيل ارتفاع كبير في دراجات الحرارة في مناطق وسط-شرق وشرق البلاد ابتداء من الخميس

20.08.19

تنمية صناعية: ضرورة تعزيز التشاور تحسبا لمراجعة قانون الاستثمار

20.08.19

المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات: شنين يتطرق الى الترقية السياسية للشباب

20.08.19

صناعة: التفكير في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية

20.08.19

إصدار طابع بريدي مخلد لاسترجاع رفات زعماء الثورة الشعبية

20.08.19

الذكرى المزدوجة ل 20 أوت 1955 /1956 : المتحف المركزي للجيش ينظم عدة نشاطات

الأكثــر قـراءة

20.08.18

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

20.08.17

أنترنت: 8 ميغا بنفس سعر الـ 4 ميغا ابتداء من 18 أغسطس

20.08.17

نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

20.08.17

اطلاق برنامج الذاكرة الوطنية كخطوة لتأسيس "الجمهورية الجديدة"

20.08.17

برمضان: العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية

20.08.17

اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود