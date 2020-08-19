جراد يجدد دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين

الجزائر - جدد الوزير الاول, عبد العزيز جراد, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين, مشددا على اهمية الثقة المتبادلة من اجل انجاح الانعاش الاقتصادي.

و في تصريح له امام ممثلي منظمات ارباب الاعمال و المتعاملين الاقتصاديين منهم الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال, يسعد ربراب, قال السيد جراد "لدينا الان معالمنا و ثرواتنا و كفاءاتنا و خصوصا الثقة المتبادلة. و بهذه الطريقة سنتمكن من المضي قدما و وضع البلد في السكة الصحيحة للانطلاق مجددا".

و جاء تصريح الوزير الاول على هامش الصورة الجماعية التي تم أخذها في ختام اشغال خطة الانعاش الاقتصادي الجديدة.

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و شارك في هذه الندوة, التي دامت يومين, الحكومة و شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين من اجل ارساء اسس نمط تنمية جديد يستند الى التنويع و التنمية المستدامة.