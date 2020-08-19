وزارة المالية تدرس إنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج بإشراك الخواص

وصرح السيد بن عبد الرحمان في تصريحات صحفية على هامش اشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، قائلا: " اننا نقوم بدراسة معمقة حول انشاء فروع بنكية في الخارج وسترون ذلك قريبا، وسنقوم بهذا باشراك المتعاملين الخواص".
وبخصوص انشاء بنوك جديدة في الجزائر، اكد الوزير ان الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال مضيفا بان كل الاطر القانونية الضرورية متوفرة حاليا.
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واضاف: "ننتظر من الرأسمال الوطني الشجاعة لولوج هذا المجال (..) هناك عدة امتيازات يمكن ان تمنح لمن يرغب في النشاط في الميدان المصرفي، وذلك للمساهمة في التنمية والابتعاد عن الصورة النمطية التي عممت حول البنوك الخاصة بداية الالفية".
وفي رده على سؤال حول محادثات وزارة المالية مع سوناطراك، اكد السيد بن عبد الرحمان انه يجري العمل على ازالة كل العوائق التي تقف في مجال تمويل استثمارات هذه الشركة لاسيما في مجال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها.