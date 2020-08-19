البنك الوطني الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالتي بجاية و جيجل

لجزائر - قام البنك الوطني الجزائري يوم الثلاثاء بإطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى وكالتين اضافيتين في كل من ولايتي بجاية و جيجل حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للبنك.

ويتعلق الامر- حسب ذات المصدر- بوكالة البنك الوطني الجزائري باوقاس "589" بولاية بجاية و وكالة 671 بولاية جيجل.

ويأتي هذا الإجراء استجابة للطلب الملح للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات المصرفية المطابقة لتعاليم الشريعة الاسلامية في مختلف مناطق الوطن، يضيف بيان البنك.

و سيتم إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى وكالة تاجنانت 833 بولاية ميلة غدا الاربعاء.

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و يلتزم البنك الوطني الجزائري ببذل كل جهوده و تجنيد فرقه لتسويق النشاط بعدد من الوكالات كل اسبوع مما سيسمح للمواطنين بالحصول على جميع المعلومات التوضيحية و الاستفادة من منتجاته الاسلامية في اقرب الآجال.

وفي هذا الإطار سيعلن البنك من خلال بيانات إعلامية و عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كل وكالة مسوقة لهذا النشاط.

كما يدعو البنك المواطنين لزيارة البوابة المخصصة للصيرفة الاسلامية عبر موقعه الالكتروني من اجل الحصول على المزيد من المعلومات حول عروضه المختلفة.