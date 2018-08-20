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اتفاق أوبك+: عطار يشارك الأربعاء في أشغال الاجتماع 21 للجنة المتابعة المشتركة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر- سيشارك وزير الطاقة, رئيس ندوة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) السيد عبد المجيد عطار غدا الأربعاء في اشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+, حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع -الذي سينعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد- لبحث وضعية سوق النفط الدولي و افاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط.

وسيعكف اعضاء اللجنة خلال هذه الدروة على تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض انتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر يوليو الماضي و التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري العاشر أوبك-خارج أوبك المنعقد في 12 ابريل الماضي.

وتتكون لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+, من سبعة دول اعضاء في أوبك وهي  الجزائر و السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب  بلدين غير اعضاء في المنظمة  و هما روسيا و كزاخستان.

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اتفاق أوبك+: عطار يشارك الأربعاء في أشغال الاجتماع 21 للجنة المتابعة المشتركة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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