اتفاق أوبك+: عطار يشارك الأربعاء في أشغال الاجتماع 21 للجنة المتابعة المشتركة

الجزائر- سيشارك وزير الطاقة, رئيس ندوة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) السيد عبد المجيد عطار غدا الأربعاء في اشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+, حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع -الذي سينعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد- لبحث وضعية سوق النفط الدولي و افاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط.

وسيعكف اعضاء اللجنة خلال هذه الدروة على تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض انتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر يوليو الماضي و التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري العاشر أوبك-خارج أوبك المنعقد في 12 ابريل الماضي.

وتتكون لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+, من سبعة دول اعضاء في أوبك وهي الجزائر و السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب بلدين غير اعضاء في المنظمة و هما روسيا و كزاخستان.