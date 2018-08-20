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نفط: معدل التزام دول أوبك+ بحصص الخفض بلغ 96 بالمائة في يوليو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 17:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
نفط: معدل التزام دول أوبك+ بحصص الخفض بلغ 96 بالمائة في يوليو

 الجزائر- بلغ معدل مستويات التزام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائهم في اتفاق الخفض الإنتاجي, نسبة 96 بالمائة في شهر يوليو الماضي, حسبما افاد به يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزير الطاقة, عبد المجيد عطار.

و أوضح السيد عطار في تصريحات صحفية على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي, أن نتائج متابعة الإنتاج التي ستعرض يوم الأربعاء خلال أشغال الاجتماع الشهري للجنة المتابعة المشتركة لمجموعة "أوبك+", تشير إلى أن كل الدول احترمت عموما حصصها.

وسمح ذلك بمواصلة إسعار النفط لانتعاشها حيث يبلغ حاليا حوالي 45 دولارا للبرميل, يضيف الوزير مؤكدا أنه في حال استمرار هذا المعدل إلى اخر السنة الجارية فإن المعدل  السنوي للأسعار سيكون بحدود 40 دولارا للبرميل.

و على هذا الأساس, فإن مداخيل النفط المتوقعة بالنسبة للجزائر ستتجاوز 24 مليار دولار في السنة الجارية, حسب السيد عطار.

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و بالنسبة لعام 2021, فإنه يتوقع –وفقا للوزير- أن يدفع انتعاش الاستهلاك الطاقوي بالموازاة مع التعافي التدريجي للاقتصاد بأسعار النفط إلى الارتفاع أكثر "ولكن ليس لأكثر من 50 إلى 55 دولار للبرميل".

وصرح بالقول: "من الممكن أن ينخفض السعر, ولكن ذلك غير مرجح. كل المؤشرات تدل حاليا على عودة النشاط الاقتصادي وتعافيه وهو ما سيتواصل إلى غاية 2024 أين يتوقع بلوغ سعر البرميل 69 دولارا للبرميل".

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 18:09
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نفط: معدل التزام دول أوبك+ بحصص الخفض بلغ 96 بالمائة في يوليو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 17:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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