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وزارة الفلاحة: تنصيب خلية اصغاء و توجيه لمتابعة انشغالات مهني القطاع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

 الجزائر- أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية, عبد الحميد حمداني يوم الاثنين على تنصيب خلية الاصغاء و التوجيه على مستوى الوزارة لمتابعة انشغالات مهني القطاع و توجيههم, حسب ما أوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

و أوضحت الوزارة انه, في اطار محاربة البيروقراطية و تقريب الادارة من المهنيين تم تنصيب خلية الاصغاء و التوجيه على مستوى الوزارة, لمتابعة انشغالات مهني القطاع و توجيههم , بما في ذلك الفلاحين و المربين و المستثمرين و مختلف المتعاملين الاقتصاديين, وكذلك الشركاء الاجتماعيين و المجتمع المدني و الباحثين والجامعيين و كافة المتدخلين في القطاع.

وستتكفل هذه الخلية -حسب الوزارة-  باستقبال و دراسة كل الانشغالات الموجهة الى الادارة المركزية عن طريق التطبيق المعلوماتي "اتصل بنا" من خلال الموقع الرسمي للوزارة http://madrp.gov.dz/ .

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و أوضحت الوزارة ان التكفل بهذه الانشغالات سيتم بكل "جدية و شفافية من اجل ايجاد الحلول المناسبة و الفعلية للانشغالات المطروحة, و ذلك في اطار الاحترام الصارم للتشريع و التنظيم المعمول بهما".

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 15:17
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وزارة الفلاحة: تنصيب خلية اصغاء و توجيه لمتابعة انشغالات مهني القطاع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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