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الرئيس تبون: احتياطي الصرف يقدر حاليا ب57 مليار دولار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 13:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
الرئيس تبون: احتياطي الصرف يقدر حاليا ب57 مليار دولار

الجزائر - أفاد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأن احتياطي الصرف الجزائري يقدر حاليا ب57 مليار دولار.

وفي مداخلة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح "الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد"، وصف الرئيس تبون الوضع المالي للبلاد ب"القابل للتحمل" رغم كونه "صعبا" بدليل وجود 57 مليار دولار كاحتياطيات للصرف و وجود متاحات بنكية لفائدة الاستثمار ب1900 مليار دج و توقع تسجيل عائدات نفطية ب24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

و كشف عن امكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار من احتياطات الصرف هذه السنة لفائدة تمويل الاستثمار.

و كانت احتياطات الصرف تقدر ب 62 مليار دولار مطلع السنة الجارية.

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و أشار السيد تبون الى اعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب30 دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا، ما يعطي أريحية في تمويل الميزانية.

وجدد الرئيس تبون رفضه للجوء الى الاستدانة الخارجية مهما كانت قائلا: "أرفض اللجوء لصندوق النقد و البنك الدولي رفضا تاما و أرفض حتى الاستدانة لدى دول صديقة و شقيقة...هكذا سيادتنا ستبقى كاملة".

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الرئيس تبون: احتياطي الصرف يقدر حاليا ب57 مليار دولار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 13:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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