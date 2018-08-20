الرئيس تبون: احتياطي الصرف يقدر حاليا ب57 مليار دولار

وفي مداخلة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح "الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد"، وصف الرئيس تبون الوضع المالي للبلاد ب"القابل للتحمل" رغم كونه "صعبا" بدليل وجود 57 مليار دولار كاحتياطيات للصرف و وجود متاحات بنكية لفائدة الاستثمار ب1900 مليار دج و توقع تسجيل عائدات نفطية ب24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

و كشف عن امكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار من احتياطات الصرف هذه السنة لفائدة تمويل الاستثمار.

و كانت احتياطات الصرف تقدر ب 62 مليار دولار مطلع السنة الجارية.

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و أشار السيد تبون الى اعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب30 دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا، ما يعطي أريحية في تمويل الميزانية.