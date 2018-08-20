الرئيس تبون: 1900 مليار دج متاحات بنكية لفائدة المستثمرين خلال 2020

الجزائر - كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دج ستخصص لفائدة المستثمرين لغاية نهاية سنة 2020.

وأبرز الرئيس تبون، خلال افتتاحه ل"الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد"، أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء الى موارد داخلية بحتة مجددا "رفضه القاطع" لكل أشكال الاستدانة الخارجية.

وقال في هذا السياق: "اللجوء الى التمويل الخارجي تحت مبرر واه لن يتكرر...لقد خصصنا على مستوى البنوك 1900 مليار دج الى غاية نهاية 2020 لمن يريد الاستثمار".

ودعا الرئيس تبون المستثمرين الى "الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل" قائلا "لماذا نمول انشاء مصنع ب750 مليون دولار (مثلا) عوض تمويل 10 مصانع ب75 مليون دولار للمصنع".

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لكنه تابع بأن الاستثمار في المشاريع الثقيلة يبقى مفتوحا شريطة أن يوفر قيمة مضافة عالية.

وإلى جانب هذه الموارد البنكية المتاحة، كشف عن امكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار خلال السنة الجارية من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات.

وقصد تشجيع الاستثمار و المستثمرين، أعلن الرئيس تبون عن رفع التجريم على فعل التسيير "لتمكين المستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل اريحية".

ودعا على وجه الخصوص الى الاستثمار في تطوير الصناعات التحويلية لتفادي استيراد منتجاتها.