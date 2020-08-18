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الرئيس تبون : لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 12:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
الرئيس تبون : لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي و البحري للبضائع و للمسافرين.

وأعرب الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي،عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي و البحري و البنكي قائلا : " لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران و النقل البحري للبضائع و للمسافرين و كذلك لبنوك" داعيا المستثمرين و المؤسسات الاقتصادية إلى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات.

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وذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب5ر12 مليار دولار سنويا منها 4ر3 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع.

واعتبر السيد تبون انه "أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية" من اجل تقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة للخارج.

وبخصوص البنوك، قال الرئيس تبون: "ما المانع أن يكون في القطاع البنكي خواص يؤسسون بنوكا، ممكن بالشراكة مع بنوك عمومية..." داعيا إلى إعادة النظر في النظام البنكي الجزائري الذي وصفه ب"مجرد شبابيك عمومية".

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الرئيس تبون : لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 12:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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